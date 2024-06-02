Işık ihlali yapan Mercedes ile otomobil böyle çarpıştı - Son Dakika
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Yerel

Işık ihlali yapan Mercedes ile otomobil böyle çarpıştı

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Eskişehir'de kırmızı ışık ihlali yapılması sonucu 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazası, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza sonucu cadde üzerindeki trafikte aksamalar meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

02.06.2024 12:35
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Işık ihlali yapan Mercedes ile otomobil böyle çarpıştı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kırmızı ışık ihlali yapılması sonucu 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazası, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Odunpazarı İlçesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi ile Süleyman Çakır Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 RF 666 plakalı otomobil, Süleyman Çakır Caddesi'nden Mustafa Kemal Atatürk istikametine doğru kırmızı ışık ihlali yaparak ilerledi. O sırada Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde yeşil ışıkla geçen 34 EBE 84 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yapan araca yandan çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, çarpmanın etkisiyle iki aracın kaldırıma doğru sürüklendiği görüldü. Kaza sonucu cadde üzerindeki trafikte aksamalar meydana geldi.

Kazada yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Işık ihlali yapan Mercedes ile otomobil böyle çarpıştı - Son Dakika

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