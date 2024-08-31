Işın Karaca, Sivrihisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında sahne aldı

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(ESKİŞEHİR) - Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında ünlü şarkıcı Işın Karaca sahne aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Sivrihisar'da coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Sivrihisar Belediyesi önünden kortej yürüyüşü ile başladı. 100 metrelik dev bayrakla gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ilçede büyük bir beğeni topladı.

Zafer Bayramı, Işın Karaca'nın verdiği konser ile renklendi. Açık Hava Heykel Müzesi Konser Alanı'nda sahne alan Işın Karaca, bayram coşkusunu zirveye taşıdı.

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, "30 Ağustos Zafer Bayramında sizin gibi bir Cumhuriyet kadını Sivrihisar'a çok yakıştı. Bugün günlerden 30 Ağustos. Yolda belli yönümüzde, şahit olsun dünümüze. Sarı kurt önümüzde. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

Başkan Dökmeci ayrıca ünlü sanatçıya filografiden özel olarak hazırlanan Türk bayrağı hediye etti.