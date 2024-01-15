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Isınmak için yakılan katalitik soba yangına neden oldu

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde yakılan katalitik soba yangın çıkardı.

Edinilen bilgilere göre, Ayhan Mahallesi Karanfil Sokak'ta yaşayan Hakan Ç., ısınmak içinde evde bulunan katalitik sabayı yaktı. Mutfağa geçen Hakan Ç., geri döndüğünde odada bulunan eşyaların alev aldığını gördü. 112 Acil Çağrı merkezini arayan Hakan Ç. yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.