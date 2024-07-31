İşitme Engelliler Gaziantep'te Sosyalleşti - Son Dakika
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İşitme Engelliler Gaziantep'te Sosyalleşti

İşitme Engelliler Gaziantep\'te Sosyalleşti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen kampta, işitme engelliler hem sosyalleşti hem de Gaziantep'in güzelliklerini keşfetti.

31.07.2024 11:27  Güncelleme: 11:28
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İşitme engelliler, Gaziantep'te düzenlenen kampta hem sosyalleşti hem de Gaziantep'in güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu iş birliğiyle, işitme engellilerin sosyalleşmesi ve eğlenceli aktiviteler gerçekleştirmesi amacıyla bir kamp düzenlendi. Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi'nde gerçekleştirilen kamp, 100 işitme engelli bireyi ağırladı.

Kamp, 50 kişilik gruplar halinde 3'er gün arayla düzenlendi ve toplamda 100 işitme engelli kampçı bu eşsiz deneyimde yer aldı. Katılımcılar için eğlence, eğitim ve yarışma etkinlikleri düzenlenirken, Gaziantep'in güzelliklerini keşfetmeleri için günübirlik turlar da planlandı. Bu sayede, işitme engelli anne ve çocuklar, kendi akranlarıyla birlikte vakit geçirip moral bulurken, anne-çocuk bağları da güçlendi.

Kamp etkinliğine, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu tarafından görevlendirilen 10 kişilik bir ekip de destek verdi. 1960 yılında kurulan ve kamuya yararlı bir federasyon olarak tanınan Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu, Türkiye genelindeki 60 derneğin katılımıyla bu anlamlı organizasyonu hayata geçirdi. Federasyon, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'na da üye ve sağır bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak için çeşitli projeler yürütüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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