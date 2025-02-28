İskenderun Belediye Başkanı'ndan Madde Bağımlılarına Şefkat Eli - Son Dakika
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İskenderun Belediye Başkanı'ndan Madde Bağımlılarına Şefkat Eli

İskenderun Belediye Başkanı\'ndan Madde Bağımlılarına Şefkat Eli

Hatay'da İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, sokakta yaşayan 3 madde bağımlısına devletin yardım elini uzatıp onlara konteyner tahsis etti. Tıraş ve kıyafet yardımı sonrası vatandaşların görünümü değişti, bu durum toplumsal dayanışmayı artırdı.

28.02.2025 10:07  Güncelleme: 10:20
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Hatay'da İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, sokakta karşılaştığı 3 madde bağımlısı şahsa devletin şefkat elini uzatarak yaşayabilecekleri konteyner tahsis etti. Tıraş olduktan ve elbiseleri değiştikten sonra bambaşka görünüme sahip olan 3 vatandaşın değişimi yürekleri ısıttı.

Hatay'da etkisini hissettiren soğuk hava vatandaşların hayatını olumsuz etkiledi. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, esnaf ziyareti esnasında kentte sokaklarda yaşayan 3 madde bağımlısı şahısla karşılaştı. Başkan Dönmez; şahısları ikna ederek tıraşlarını yaptırdı ve elbiselerini değiştirerek kendilerine konteyner tahsis etti. Devletin şefkat elini uzatan Başkan Dönmez yaptığıyla takdir topladı. Tıraş olduktan ve elbiseleri değiştikten sonra bambaşka görünüme sahip olan 3 vatandaşın değişimi ise yürekleri ısıttı.

" Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı kim olursa olsun, ne olursa olsun insanca yaşamayı hak ediyor"

Kimsesiz ve evsiz olan 3 vatandaşa devletin şefkat elini uzatarak yürekleri ısıtan İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, "3 madde bağımlısı vatandaşımızla sokakta karşılaştık. Madde bağımlısı vatandaşlarımıza karşı etraftaki arkadaşlar da uyardılar. Bizlere, 'Başkanım bunlar madde bağımlısı vatandaşlar' dediler. Biz de 'Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşının kim olursa olsun, ne olursa olsun insanca yaşamayı hak ettiği düsturuyla hareket ettiğimizi' söyledik. Kendilerini yıkadık, tıraş ettirdik. Kıyafetlerini aldık, akabinde kaldıkları konteynerlerin temizliklerini yaptırdık. Daha sağlıklı ortamda yaşayabilmeleri için bir ortam hazırlamış olduk ve bunu bir kere yapmak da önemli değil bunun takipçisi olmak önemli olan. İskenderun'da sokakta kalan dostlarımızın tamamına aynı ilgiyi aynı şefkati devlet eliyle belediye eliyle göstermek bizim görevimiz zaten biz de bunları yapmaya çalışıyoruz. Bizim görmediğimiz olabilir, bizim duymadığımız olabilir vatandaşlarımızdan şöyle bir ricamız var. Bizim gözümüz olun, bizim kulağımız olun bu durumda olan vatandaşlarımıza bize bildirin ki biz de onlara sahip çıkalım. Denk geldi ben gördüm, biz o anda sahip çıktık ama bizim görmediğimiz, bilmediğimiz ve duymadığımız varsa lütfen bana bildirirlerse biz bu vatandaşlarımıza sahip çıkarız" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İskenderun Belediye Başkanı'ndan Madde Bağımlılarına Şefkat Eli - Son Dakika

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