İskenderun'da 6 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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İskenderun'da 6 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu suçlarına yönelik 6 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 3 şahıs hakkında işlem yapıldı. Operasyonda 712 gram esrar, 14 hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

28.08.2024 00:13
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İskenderun'da 6 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu suçlarına yönelik 6 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 3 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede İskenderun ilçesinde 27 Ağustos tarihinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; A.A., H.H.Ç ve D.G. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların evlerinde yapılan aramalarda; 2 parça halinde toplamda 712 gram esrar, 14 hap, 1 hassas terazi ele geçirildi. Şahıslardan H.H.Ç.'ye T.C.K 191'inci maddeden A.A. ve D.G. hakkında ise 181'inci maddeden işlem yapıldı.

İskenderun\'da 6 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Kaynak: İHA

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