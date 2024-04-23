İskenderun\'da Depremzede Çocuklar 23 Nisan\'ı Kutladı

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Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'in öncülüğünde düzenlenen etkinlikte afetzede çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tadını çıkardılar.

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İskenderun ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'in özel talimatıyla Sakarya Mahallesi'nde bulunan ve Akdeniz bölgesinin en büyük doğal parkı olan Ziraat Parkta depremzede çocukları için şenlik düzenlendi. İskenderun Belediyesinin düzenlediği etkinlik, binlerce çocuk ve yetişkinin katılımıyla gerçekleştirildi. Depremzede çocuklar ve aileleri, asrın felaketini bir nebzede olsa bu özel günde unutmuş oldu.

"Akdeniz'in en büyük doğal parkında muhteşem bir etkinlikte birlikteyiz"

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demir Yürek, "Sizlerle beraber, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın sevinci ve mutluluğu içeresindeyiz. Akdeniz'in en büyük doğal parkı olan çok yakın zamanda hizmete açtığımız Ziraat Parkta çocuklarımızla bu muhteşem etkinlikte bir aradayız" dedi.

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemize ve bölgemize kutlu olsun"

İskenderun Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinliğe 10 binden fazla kişinin katıldığı belirten İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, "İskenderun belediyesi öncülüğünde düzenlenen bu şenliğe 10 binden fazla; çocuğumuz, gencimiz ve kadınımız katıldı. Çocukların, insanların ve kadınların yüzlerini güldürdük. 23 Nisan etkinliği dolayısıyla ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyetin kurucusu olan bütün değerlere saygılarımı sunmak istiyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemize ve bölgemize kutlu olsun. 23 Nisan Türkiye'den dünyaya yayılan bir çocuk şenliği ve bu şenliğin; ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

"Bugün çocuk hakları için buradayız"

Düzenlenen etkinlikten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Hamza Alnaz, "Mutluyum bugün çocuk hakları için buradayız, çocukların hakları 18 yaşına kadar özeldir ve özel kalacaktır. Her çocuk bireyin bunu bilmesi şeklinde her yetişkin bireyinde bunu bilmesi gereklidir. Çünkü çocuklar çocuk hakkını tek başına koruyamaz, yetişkinlerin de buna yardımcı olması lazımdır" dedi. - HATAY