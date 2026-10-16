İskenderun\'da güvenlik önlemi almayan inşaatlar cezayla mühürlendi

İskenderun'da güvenlik önlemi almayan inşaatlar cezayla mühürlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İskenderun'da uyarılara rağmen güvenlik önlemi almayan inşaatlara cezai işlem uygulanıp mühürleme yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, can güvenliğinin öncelik olduğunu belirterek kurallara uymayanlara cezai işlemlerin sürdürüleceğini bildirdi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yapılan uyarılara rağmen gerekli güvenlik önlemlerini almayan inşaatlara cezai işlem uygulanarak mühürleme işlemi gerçekleştirildi.
İskenderun Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki inşaatlarda denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde, daha önce yapılan uyarılara rağmen gerekli güvenlik tedbirlerini almadığı belirlenen inşaatlar hakkında işlem yapıldı.
İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, vatandaşların can güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirterek inşaat firmalarının gerekli güvenlik önlemlerini alması konusunda uyarıldığını ifade etti.
Kurallara uymayan işletmelere yönelik cezai işlemlerin sürdürüleceğini kaydeden Dönmez, ilçe genelindeki denetimlerin devam edeceğini bildirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?