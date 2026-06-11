Hastaların 300 metrelik zorlu yoluna İskenderun Belediyesi'nden ring araçlı çözüm - Son Dakika
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Hastaların 300 metrelik zorlu yoluna İskenderun Belediyesi'nden ring araçlı çözüm

Hastaların 300 metrelik zorlu yoluna İskenderun Belediyesi\'nden ring araçlı çözüm
11.06.2026 09:19  Güncelleme: 09:21
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Numune Mahallesi B Blok Devlet Hastanesinde hasta ve yakınlarının ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla iki ring aracını hizmete başlattı. Araçlar 24 saat esasına göre çalışacak.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Numune Mahallesi B Blok Devlet Hastanesinde hasta ve yakınlarının ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla iki ring aracını düzenlenen programla hizmete başlattı.

Hastane yerleşkesinde düzenlenen programa; Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'in yanı sıra Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Sarı, İl Sağlık Müdürü Sıtkı Sönmez katıldı. Başhekimlikte İl Sağlık Müdürü Sönmez, Başhekim Sarı ve Belediye Başkanı Mehmet Dönmez tarafından, hazırlanan projenin işbirliği protokolünü imza altına aldı.

Program öncesi bir konuşma yapan İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, belediye olarak hizmet anlayışlarında 'sorumluluk alanı' kavramının sınırlandırıcı olmadığını belirterek, "İskenderun'un her noktası, yaşamın sürdüğü her alan bizim sorumluluk alanımızdır diye bakıyoruz" dedi.

Hastaların hastane içerisinde yaklaşık 300 metrelik bir mesafeyi yürümek zorunda kaldığını hatırlatan Başkan Dönmez, bu durumun özellikle sağlık sorunu yaşayan vatandaşlar için önemli bir zorluk oluşturduğunu vurgulayarak "Bu kapsamda belediye tarafından satın alınan iki ring aracını hizmete alındık. Araçlar başhekimliğin koordinasyonunda 24 saat esasına göre çalışacak ve tüm hasta ve beraberindekilere hizmet verecek" diye konuştu.

Hastane çevresi ve bina içerisinde kapsamlı bir dönüşüm planladıklarını da dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, "Yeni hastanenin hizmete girmesiyle birlikte mevcut hastane binasında yenileme çalışmalarına başlayacağız. Belediye ile hastane yönetimi iş birliği içerisinde yürütecek çalışmalarda malzeme teminini hastane tarafından, işçilik ise belediye tarafından karşılanacak. İskenderun Numune Devlet Hastanesi yeniden yenilenmiş olacak ve İskenderun'un hak ettiği hizmete kavuşacak. Projeyle birlikte yeşil alanların bir bölümü düzenlenecek, ihtiyaç duyulan alanlar ise otoparka dönüştürülecek. Yoğun trafik nedeniyle yetersiz kalan park alanları genişletilecek, hastane iç yollar ile kaldırımlar da baştan sona yenilenecek. Çalışmaların 2-3 ay içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Şoförlüğünü Belediye Başkanı Mehmet Dönmez ile Başhekim Sarı'nın yaptığı ring araçları, vatandaşlar ile İl Sağlık Müdürü Sıtkı Sönmez'in de bindiği araçlarla Hastane girişinden, başhekimlik makamına kadar taşındı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hastaların 300 metrelik zorlu yoluna İskenderun Belediyesi'nden ring araçlı çözüm - Son Dakika

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