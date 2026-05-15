İskenderun'da Hayvansever Merkez

HATAY Büyükşehir Belediyesi'nin (HBB) İskenderun'da faaliyetlerini yürüten Kedi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, engelli ve bakıma muhtaç kedilere umut oldu

HBB ile İskenderun Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nin iş birliğiyle 2017 yılında kurulan merkez, sokak kedilerine yönelik örnek çalışmalarıyla hem vatandaşların hem de hayvanseverlerin takdirini topluyor. resmi kapasitesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 250 olarak belirlenen merkez, normal şartlarda 400 kedi kapasitesine sahip bulunuyor. Vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle şu anda yaklaşık 350 kedinin bakımı sürdürülüyor. Hatay'ın 15 ilçesinden vatandaşların merkeze yoğun şekilde engelli ve bakıma muhtaç kediler getirdiği, tüm bu yoğunluğa rağmen aylardır ölüm vakası yaşanmamasıyla da dikkat çektiği belirtildi.

Merkezi ziyaret eden vatandaşların özellikle hijyen, temizlik ve bakım kalitesinden memnun kaldıkları, bu nedenle sokakta gördükleri hasta ve engelli kedileri güvenle merkeze teslim etmek istedikleri ifade edildi. Çocuklara hayvan sevgisi ve merhamet duygusunun aşılanması amacıyla Hatay genelindeki birçok okulun merkezi sık sık ziyaret ettiği öğrenildi. Özellikle İskenderun Teknik Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerini merkezle birlikte yürüttüğü kaydedildi.

KISIRLAŞTIRMA VE TEDAVİ HİZMETLERİ SÜRÜYOR

Hatay Büyükşehir Belediyesi veterineri tarafından haftada bir gün gerçekleştirilen kısırlaştırma operasyonları için vatandaşların randevu aldığı, aylık ortalama 50 kedinin kısırlaştırıldığı bildirildi. Merkeze getirilen hasta, yaralı ve bakıma muhtaç kedilerin ilk müdahalelerinin yapıldığı, tedavileri tamamlanan kedilerin sahiplerine ya da gönüllü vatandaşlara teslim edildiği belirtildi.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),