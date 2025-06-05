İskenderun\'da Özel Eğitim Öğrencilerinin Geri Dönüşüm Sergisi Açıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'nda öğrenim gören özel eğitim öğrencilerinin çalışmalarıyla ortaya çıkan geri dönüşüm sergisi açıldı.

. İskenderun Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Akyürek ve protokol tarafından kesilen kurdele kesimi gerçekleştirildi. Kurdale kesimi sonrası öğrenciler ve protokol sergiyi gezdi. Öğrenciler tarafından yapılan geri dönüşüm tasarımları beğeni topladı. Sergi sonrası öğrenciler günün anısına hatıra fotoğrafı çekindi. - HATAY