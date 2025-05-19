İskilip'te 19 Mayıs Gençlik Şenliği Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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İskilip'te 19 Mayıs Gençlik Şenliği Coşkuyla Kutlandı

İskilip\'te 19 Mayıs Gençlik Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Çorum'un İskilip ilçesinde Yalak Yaylası'nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Gençlik Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Doğa yürüyüşü ile başlayan ve çeşitli sportif faaliyetlerle devam eden şenlikte, gençler ve aileleri doyasıya eğlendi.

19.05.2025 10:26  Güncelleme: 10:29
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Çorum'un İskilip ilçesindeki Yalak Yaylası'nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenen Gençlik Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Çorum'un İskilip ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Yalak Yaylası'nda Gençlik Şenliği düzenlendi. Doğa yürüyüşüyle başlayan program, çeşitli sportif faaliyetlerle devam etti. Halat çekme, voleybol, okçuluk, bilek güreşi, bocce ve karakucak güreşi gibi birçok oyun ve yarışmaya katılan gençler ve aileleri doyasıya eğlendi.

Düzenlenen etkinlikte konuşanİskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, "Bu şenlik İskilip'in birlik ruhunu yansıttı. Genciyle yaşlısıyla herkesin aynı coşkuda buluşması, geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İskilip'te 19 Mayıs Gençlik Şenliği Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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