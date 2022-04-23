İskilip'te 23 Nisan coşkusu - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İskilip'te coşkulu etkinlilerle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program; Misakı Milli İlköğretim Okulu'nun hazırladığı program ile devam etti. Törene; İlçe Kaymakamı Muharrem Eligül, Belediye Başkanı Ali Sülük, Garnizon Komutan Vekili Personel Üstçavuş Cem Sever, İlçe Emniyet Müdürü Erol Karasu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Hakan Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atçıoğlu, çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkan Ali Sülük "Bu güzel günü dünya çocuklarına bayram olarak ilan eden; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Türkiye Büyük Millet Meclisimizi kuran heyeti, vatan savunmasında canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi. - ÇORUM