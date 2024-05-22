İskilip'te Terazi Kontrol Noktası Oluşturuldu - Son Dakika
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İskilip'te Terazi Kontrol Noktası Oluşturuldu

İskilip\'te Terazi Kontrol Noktası Oluşturuldu

Çorum'un İskilip ilçesinde, zabıta ekipleri pazarda alışveriş yapan vatandaşların aldıkları ürünlerin ağırlığını kontrol etmeleri için terazi kontrol noktası oluşturdu. Bu uygulama ile vatandaşların güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmelerinin amaçlandığını belirten İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, kapalı pazar yerinde vatandaşların pazarcı esnafından ürünlerini daha hijyenik bir ortamda satın alabilmeleri için çöp poşeti uygulamasına geçildiğini söyledi. Terazi kontrol noktası pazar alışverişlerinde güveni artırırken, hijyenik bir ortamın sağlanması da halk sağlığını koruma adına önemli bir adım olarak öne çıktığını kaydeden Belediye Başkanı Çizikci, vatandaşlarımızın bu hizmetlerden memnuniyetle yararlanacaklarını umuyor ve sağlıklı alışverişler diliyorum şeklinde konuştu.

22.05.2024 15:46  Güncelleme: 15:47
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Çorum'un İskilip ilçesinde, zabıta ekipleri pazarda alışveriş yapan vatandaşların aldıkları ürünlerin ağırlığını kontrol etmeleri için terazi kontrol noktası oluşturdu.

Bu uygulama ile vatandaşların güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmelerinin amaçlandığını belirten İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, kapalı pazar yerinde vatandaşların pazarcı esnafından ürünlerini daha hijyenik bir ortamda satın alabilmeleri için çöp poşeti uygulamasına geçildiğini söyledi.

Terazi kontrol noktası pazar alışverişlerinde güveni artırırken, hijyenik bir ortamın sağlanması da halk sağlığını koruma adına önemli bir adım olarak öne çıktığını kaydeden Belediye Başkanı Çizikci, vatandaşlarımızın bu hizmetlerden memnuniyetle yararlanacaklarını umuyor ve sağlıklı alışverişler diliyorum şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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