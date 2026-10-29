İŞKUR Gençlik Programı'nda yeni dönem sözleşmesi Düzce Üniversitesi'nde imzalandı - Son Dakika
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İŞKUR Gençlik Programı'nda yeni dönem sözleşmesi Düzce Üniversitesi'nde imzalandı

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İŞKUR Gençlik Programı\'nda yeni dönem sözleşmesi Düzce Üniversitesi\'nde imzalandı
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Düzce Üniversitesi ile İŞKUR Düzce İl Müdürlüğü arasında Gençlik Programı'nın yeni dönemi için sözleşme imzalandı. 23 Kasım 2026–4 Haziran 2027 arasında geçerli program, öğrencilerin kampüs faaliyetlerinde çalışma deneyimi kazanmasını amaçlıyor.

Düzce Üniversitesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Düzce İl Müdürlüğü arasında, öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve çalışma deneyimi kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla Gençlik Programı kapsamında yeni dönem sözleşmesi imzalandı.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda düzenlenen imza töreninde protokolü Düzce Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, İŞKUR Düzce Müdür Yardımcısı İbrahim Akpınar imzaladı.

Üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplini kazanmalarını amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı, gençlerin eğitimlerini sürdürürken üniversitenin farklı faaliyet alanlarında deneyim edinmelerine imkan sunuyor. 23 Kasım 2026–4 Haziran 2027 tarihleri arasında uygulanacak program kapsamında; sürdürülebilir kampüs, kampüs altyapı ve bakım, sosyal ve kültürel etkinlikler, akademik ve idari çalışmalar ile toplumsal hizmet ve iş birliği faaliyetlerine destek sağlanacak. Ayrıca öğrenci gelişimi ve uyumu, dijital dönüşüm ve inovasyon ile girişimcilik ekosisteminin desteklenmesine yönelik çalışmalar da yürütülecek.

Gençlik Programı ile öğrencilerin farklı çalışma alanlarını tanımaları, sorumluluk üstlenmeleri ve iş hayatına yönelik becerilerini geliştirmeleri hedeflenirken, kampüs yaşamına ve Düzce Üniversitesi'nin faaliyetlerine katkı sunmaları amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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