İŞKUR'un Kayseri'deki Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İŞKUR'un Kayseri'deki Çalışmaları

İŞKUR\'un Kayseri\'deki Çalışmaları
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026'nın ilk 7 ayında 15 bin 452 kişi işe yerleştirildi, 9 bin 617 işyeri ziyaret edildi.

İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak; 2026 yılının ilk 7 ayında 9 bin 617 işyeri ziyareti gerçekleştirildiğini, bu ziyaretlerde 38 bin 966 kişilik açık iş alındığını ve İŞKUR aracılığıyla 15 bin 452 kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.

İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, kurumun Ocak - Temmuz dönemindeki çalışmaları ve aktif iş gücü programları hakkında bilgi verdi. Ak, iş ve meslek danışmanları aracılığıyla ilk 7 ayda 9 bin 617 işyeri ziyareti gerçekleştirildiğini söyledi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde 38 bin 966 kişilik açık işin alınarak sisteme yüklendiğini belirten Ak, bu açık işlere yönelik yapılan yönlendirmeler sonucunda İŞKUR aracılığıyla 15 bin 452 kişinin işe yerleştirildiğini ifade etti.

53 bin 743 kişi danışmanlık hizmetlerinden yararlandı

Ocak - Temmuz döneminde 39 bin 908 kişiyle bireysel görüşme gerçekleştirildiğini kaydeden Ak, farklı gruplara yönelik iş arama becerileri eğitimlerinin de sürdürüldüğünü belirtti. Ak, "Adalet Bakanlığımız ile Bakanlığımız arasında imzalanan protokole yönelik cezaevlerinde tahliyesine 2 ay kalan yükümlülülere, üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine, Aile Destek Merkezi ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ndeki bireylere iş arama becerileriyle alakalı eğitimler verildi. Toplamda 53 bin 743 kişi iş ve meslek danışmanlığı faaliyetlerinden yararlandırılmıştır" dedi.

2 bin 556 öğrenci İŞKUR Gençlik Programı'ndan faydalandı

Aktif iş gücü kapsamında yürütülen projelere de değinen Ak, İŞKUR Gençlik Programı'nın üniversite öğrencilerinin iş disiplini kazanması ve iş gücü piyasasına hazırlanması açısından önemli bir program olduğunu söyledi. Program kapsamında öğrencilerin kendi üniversitelerinde ve kendi alanlarında çalışma imkanı bulduğunu ifade eden Ak, "2 bin 556 öğrenci 2025-2026 yılında bu çalışmadan faydalandırılmıştır. Üniversitelerimizdeki rektörlerimiz ve öğrencilerimiz bu programdan çok memnun" diye konuştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Toplum Yararına Programlar ve İşgücü Uyum Programları hakkında da bilgi veren Ak, toplam 7 bin 738 kişinin bu programlardan faydalandığını ve süreçlerin devam ettiğini söyledi. Programların Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde de uygulanmasının planlandığını belirten Ak, ilanların açılmasının ardından başvuru sürecinin 5 gün süreceğini, programların ise Eylül ayının başında başlamasının öngörüldüğünü kaydetti.

"İşverenlerimizin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz"

İşverenlerin İŞKUR hizmetlerini tercih etmesinden dolayı teşekkür eden Ak, nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla işverenlerle toplu görüşmeler yaptıklarını söyledi. Ak, iş arayan vatandaşların kendilerine uygun mesleklerle ilgili gelen mesajları takip etmelerinin önemli olduğunu belirterek, "İş arayanlarımız eğer ilgili meslekte kendilerine mesaj geldiğinde takipte kalırlarsa, işverenlerimizle onları buluşturduğumuzda verimli bir çalışma oluyor. Bu sürecimiz de devam ediyor. İş verenlerimize İŞKUR hizmetlerini tercih ettiği için, bizimle çalıştıkları için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kayseri, İŞKUR, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İŞKUR'un Kayseri'deki Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gurbetçiler dönüş yolunda Sınırda yoğunluk var Gurbetçiler dönüş yolunda! Sınırda yoğunluk var
Bakan Memişoğlu’ndan sağlık çalışanlarına müjde: Hastanelere 24 saat kreş hizmeti geliyor Bakan Memişoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Hastanelere 24 saat kreş hizmeti geliyor
DEM Parti “Diyarbakır’da dört belediye eş başkanı görevden alındı” iddialarını yalanladı DEM Parti “Diyarbakır’da dört belediye eş başkanı görevden alındı” iddialarını yalanladı
Eşiyle oğlu katledildi, kendisi yaralı kurtuldu: Ailesini böyle uğurladı Eşiyle oğlu katledildi, kendisi yaralı kurtuldu: Ailesini böyle uğurladı
Galatasaray’ın yeni transferi Türkiye’ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı
Cemaatten ayrılana mahalle baskısı Alparslan Kuytul “Etekli Ömer“ diye slogan attırmış Cemaatten ayrılana mahalle baskısı! Alparslan Kuytul "Etekli Ömer" diye slogan attırmış

12:15
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
12:05
İsrail’e bir rest de Bahçeli’den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın
İsrail'e bir rest de Bahçeli'den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın
11:59
3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
11:57
Emekli polis, eşini öldürüp cansız bedeninin başında bekledi
Emekli polis, eşini öldürüp cansız bedeninin başında bekledi
11:34
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor Ünlü markanın balı sahte çıktı
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı
11:06
Hilmi Tuna Kuriş’in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin’e tahsisli çıktı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 13:15:03. #7.13#
SON DAKİKA: İŞKUR'un Kayseri'deki Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.