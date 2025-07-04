İslahiye Adliyesi\'nde Aşure İkramı

Gaziantep'in İslahiye İlçe Adliyesi'nde Muharrem ayı nedeniyle tüm çalışanlara aşure ikram edildi.

Muharrem ayının gelmesi ile bir çok kurum ve kuruluş aşure ikram etmeye başladı. İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin bu sebeple bir ilke daha imza attı. Bu zamana kadar yapılmamış etkinlikleri yapması ile tanınan Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, adliye çalışanlarına ilk defa aşure dağıttırdı. Yapılan etkinliğe, Adalet Komisyonu Başkanı, İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erman Tacir, hakimler, savcılar ve bir çok adliye çalışanları katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Şahin personellerinin birlik beraberlik içinde çalıştığını ve bunun devam etmesini istediğini belirterek, "Biliyorsunuz aşure ayı içerisindeyiz bu ayın anlam ve önemine uygun bir şekilde bir aşure etkinliği yapmak istedik bu etkinlik adliyemiz içerisinde kaynaşma ve dayanışma ortamını güçlendireceğine inanıyoruz öncelikle katılım sağladığınız için hepinize teşekkür ediyorum bu etkinliğin yapımında emeği geçen herkese ve katılım sağlayan herkese tekrar teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP