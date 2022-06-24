İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Orkestrası, Yaz Boyunca Antalya'da Konserlerine Devam Edecek

Kış aylarında verdiği salon konserleri yoğun ilgi gören Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Orkestrası, yaz boyunca Antalya'nın ilçelerinde performans sergileyecek. Konser serisine, 26 Haziran Pazar günü Gazipaşa'dan başlayacak olan Konservatuvar Orkestrası, 3 Temmuz Pazar günü de Korkutelili sanatseverlerle buluşacak.

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, yoğun salon konserleriyle geçen kış sezonunun ardından, Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla yaz konserlerine başlıyor. Konservatuvar, kendi bünyesinde kurduğu her tarz müzik yapabilen 4 solist ve 12 sazdan oluşan bir orkestra ile ilçelerde konserler düzenleyecek.

İLK KONSER, GAZİPAŞA'DA

Şef Yiğit Aktı yönetimindeki İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Orkestrası, solistler Aslıhan Günay, Egemen Balhan, Merve Kalay ve Kürşat Pınarbaşı'nın seslendireceği şarkılara eşlik edecek. Konserleri büyük beğeni toplayan Konservatuvar Orkestrası, ilçe konserlerine Gazipaşa'dan başlayacak. 26 Haziran Pazar günü saat 20.30'da Gazipaşa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek konserin ardından, ikinci konser ise 3 Temmuz Pazar günü saat 20.30'da Korkuteli Şehitler Anıtı Meydanı'nda yapılacak.