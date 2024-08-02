İsmail Haniye için Tatvan'da gıyabi cenaze namazı kılındı

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İran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Tatvan ilçesinde Cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kıldı.

İran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından, Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi. Bu gün ise Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Ensar Camii'nde Cuma namazı sonrası Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası yapılan duanın ardından cemaat sessizce dağıldı. - BİTLİS