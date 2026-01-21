İspanya'da iki tren kazası daha: 1 makinist hayatını kaybetti, en az 37 kişi yaralandı - Son Dakika
İspanya'da iki tren kazası daha: 1 makinist hayatını kaybetti, en az 37 kişi yaralandı

21.01.2026 04:12  Güncelleme: 04:14
İspanya'da meydana gelen tren kazasında 1 makinist hayatını kaybetti, en az 37 kişi yaralandı. Kazanın yerel bir bölgede gerçekleşmesi, daha büyük bir faciayı engelledi. Ayrıca, başka bir tren de raydan çıktı ancak yaralanan olmadı.

İspanya'da 2 trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen ayrı kazalarda 1 makinist hayatını kaybetti, en az 37 kişi yaralandı.

İspanya, 2 hızlı trenin çarpışarak raydan çıkması sonucu meydana gelen facianın yaralarını sarmaya çalışırken, ülke yeni tren kazalarına sahne oldu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; Barselona bölgesine bağlı Gelida kasabası yakınlarındaki R4 banliyö hattında seyreden bir tren, hat kenarındaki istinat duvarının şiddetli yağış nedeniyle aniden çökmesi sonucunda raydan çıktı. Kaza mahalline çok sayıda ambulans sevk edilirken, treni kullanan makinistin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, en az 37 kişinin yaralandığı aktarıldı.

"4 yaralının durumu çok ağır"

Gelida Belediye Başkanı Lluis Valls, yaralılardan 4'ünün durumunun çok ağır, 6'sının ise ciddi olduğunu belirterek, diğer yolcuların ise hafif yaralarla kurtulduğunu açıkladı. Kazanın yerel bir bölgede meydana gelmesinin daha büyük bir faciayı önlediğini aktaran Valls, "Yaşanan trajediye rağmen, kaza Barselona'ya daha yakın bir noktada olsaydı sonuçlar çok daha ağır olabilirdi" dedi.

1 tren daha raydan çıktı, yaralanan olmadı

Demiryolu işletmecisi Adif, Girona bölgesindeki Blanes ve Macanet-Massanes istasyonları arasında seyreden bir diğer trenin de raydan çıktığını duyurdu. Fırtına nedeniyle raylara düşen kaya parçalarının trenin aks kaybetmesine yol açtığı belirtilirken, trende bulunan 10 yolcunun yara almadan kurtulduğu ve bölgedeki seferlerin geçici olarak durdurulduğu açıklandı.

2 hızlı trenin karıştığı kazada 42 kişi hayatını kaybetmişti

İspanya, son olarak 2 hızlı trenin çarpışarak raydan çıkması sonucu meydana gelen kaza ile sarsılmıştı. En az 42 kişinin ölümüne, 100'ü aşkın kişinin yaralanmasına yol açan facianın ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti. - BARSELONA

Kaynak: İHA

