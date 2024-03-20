İBB'ye bağlı iştirak şirketlerden İSPARK'ta 14 yıl 7 ay çalışan personel iftira gerekçelerle işten atıldığını iddia ederek tazminat hakkının elinden alındığını söyledi.
31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) başlayan işten çıkarma iddiaları yeniden gündeme geldi. Beşiktaş ilçesinde Maçka'da bulunan İBB iştirak şirketlerinden İSPARK'ta çalışan işçi, asılsız gerekçeler ile 15 sene çalıştığı işinden atıldığını iddia etti. Ergin Bulut isimli eski çalışan tazminat hakkının da iftira gerekçeler ile elinden alındığını söyledi.
İSPARK eski çalışanı Ergin Bulut isimli vatandaş, "14 sene 7 ay çalıştım, hiçbir zaman hakkımda şikayet olmadı. Buna rağmen esnafla samimi oldun, esnafın aracı ile gidip yemek aldın, görev yerini terk ettin gerekçesi ile işten çıkarıldım. Yemek insani ihtiyaç 3-4 dakikada gidip yemek alıp görev yerime geldim. Esnafla samimi olmak suç olamaz görev yerimi terk etmedim. Gerekçelerin aslı yok" dedi.
Bulut, "Haksız suçlamalarla tazminat hakkım elimden alındı. İşten çıkarılalı 1 sene 3 ay oldu. Hukuki olarak haklarımı arıyorum süreç devam ediyor. Bilirkişi raporu sunuldu, tazminat hakkım olduğu raporda yer aldı. Benim gibi birçok insan var, eski dönemde işe giren personeller işten çıkartılıyor. Haksız suçlamalarla, iftiralarla işten çıkarmalar oluyor, tazminat hakkımı istiyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İSPARK'ta İBB'ye bağlı personel iftira gerekçelerle işten atıldı - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartal'da yapılan toplu açılış töreninde konuşma yaptı. Özel, açılışı yapılan yurt ve tesislerin önemine vurgu yaparak, 31 Mart seçimlerinden sonra daha fazla sosyal demokrat belediye başkanına sahip olacaklarını ve İstanbul'da belediye sayısını artıracaklarını belirtti.
Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Acı Ot Festivaline katılarak bitki örtüsüne dikkat çekti. Aras, bu bitkilerin Hipokrat'ın şifa otları olduğunu belirtti. Ayrıca, Bodrum'un kültürünü ve mimari yapısını korumak gerektiğini vurguladı.
Portekiz'de eski Başbakan Antonio Costa'nın istifasının ardından bugün erken genel seçimler düzenleniyor. Seçimde 19 siyasi parti yarışırken, ana muhalefetteki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti ile Hristiyan Demokratlar'ın kurduğu Demokratik İttifak önde çıkıyor. Aşırı sağcı Chega'nın ise oylarının arttığı görülüyor. Sonuçların gece yarısından sonra açıklanması bekleniyor.
CHP Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, belediye başkan adaylarıyla 'Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi' imzaladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 400 belediye başkan adayı tarafından imzalanan 9 maddelik belge, kadın-erkek eşitliğini temel bir insan hakkı olarak kabul ediyor ve toplumun tüm kesimlerinin belediye hizmetlerinden eşit yararlanmasını ilke ediniyor. Belgeye imza atan belediye başkan adayları, politikalarını, projelerini ve bütçelerini toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olarak oluşturacaklarını ve kadınların karar alma süreçlerine dengeli katılımlarını sağlayacaklarını taahhüt ediyorlar.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024-2029 proje tanıtım toplantısında gelecek dönem hayata geçirmeyi planladıkları projeleri paylaştı.
Mardin'de düzenlenen 'Gençlik Aşkıyla Midyat' programında AK Parti'nin Midyat Belediye Başkan adayı Veysi Şahin, gençlerle bir araya geldi. Şahin, ilçede gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi verirken, yerel seçimlerin önemine dikkat çekti ve gençlerden destek istedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde gerçekleşen Ahmet Şafak Konseri ve Cumhur İttifakı Proje Tanıtımı Programı'na katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri sevdası ile hizmetten başka hiçbir kaygısı olmadıklarını dile getirirken, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise; 'Kayseri'de tecrübenin adı Memduh Büyükkılıç'tır. Allah şahidim olsun, hizmet yağdırdı' dedi.
Vatandaşlara yaptığı uyarılarla popüler hale gelen Prof. Dr. Canan Karatay'dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Ülkemizde kuruyemiş olarak tüketilen "kaju"nun yurt dışından geldiğini ve ilaçlı olduğunu belirten Karatay, "Ben hayatımda bir tane bile yememişimdir. Fındık, fıstık ve ceviz varken neden kaju yiyeyim" diye konuştu.
AK Parti ve MHP, Horasan ilçesinde düzenlenen mitinge katılarak desteklerini topladılar. AK Parti ve MHP yetkilileri, Horasanlılara daha güçlü bir Türkiye için çalışacaklarını ve ilçenin gelişimi için azimle çalışacaklarını belirttiler.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye meclis üyeleriyle buluşarak teşekkür etti. Büyükkılıç, meclis üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti ve şehirdeki seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Pakistan'da i bir üniversite öğrencisi, WhatsApp üzerinden İslam Peygamberine hakaret ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı. Aynı davadan yargılanan 17 yaşındaki bir başka öğrenci ise ömür boyu hapis cezasına mahkum oldu.
Sakarya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen DEAŞ terör örgütü mensubu 33 şüpheli eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan paylaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?