Isparta'da 164. Cadde Asfaltlama Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Isparta'da 164. Cadde Asfaltlama Çalışmaları Başladı

Isparta\'da 164. Cadde Asfaltlama Çalışmaları Başladı

Isparta Belediyesi, Hızırbey Mahallesi ile Işıkkent Mahallesi arasında bulunan 164. caddede asfaltlama çalışmaları yapıyor. Ekipler, deforme olmuş asfaltı kaldırdıktan sonra altyapı çalışmaları gerçekleştirip yeni asfalt serimi yaptı. Çalışmaların yaklaşık 1 kilometre boyunca süreceği belirtildi.

23.10.2024 14:49  Güncelleme: 14:52
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Isparta Belediyesi, Hızırbey Mahallesi ile Işıkkent Mahallesi arasında bulunan 164. caddede asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Isparta Belediyesi, şehrin farklı noktalarında asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaların devam ettiği noktalardan birisi de 164. cadde oldu. Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Hızırbey Mahallesi ile Işıkkent Mahallesi arasında bulunan 164. caddede asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında ilk olarak bozuk ve deforme olan asfalt freze makinesi ile kaldırıldı. Bu çalışmanın ardından bölgede altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Daha sonra ise ekipler tarafından asfaltlama çalışmaları yapıldı.

Yaklaşık 1 kilometrelik 164. caddede asfaltlama çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Hızırbey Mahallesi Muhtarı Murat Dingil, Hızırbey ve Işıkkent Mahalleleri arasında bulunan yaklaşık 1 kilometrelik 164. caddede asfaltlama çalışmalarının gerçekleştirildiğini söyledi. Asfaltlama çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür eden Murat Dingil, "Başkanımız her zaman mahallemizin destekçisi olmuştur. Mahallem ve şahsım adına Sayın Başkanımıza teşekkür ederim" diye konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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