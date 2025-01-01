Isparta\'da 2025\'in İlk Bebeği Dünyaya Geldi

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Isparta'da 2025 yılının ilk bebeği Isparta Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi. İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serhat Küçükcoşkun, bebeğin ailesini ziyaret ederek, sevincine ortak oldu.

Isparta'da 2025 yılının ilk bebeği Isparta Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi. Kız olan bebek ailesine büyük bir mutluluk yaşatırken, Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serhat Küçükcoşkun da aileyi ziyaret ederek sevinçlerine ortak oldu. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yılın ilk bebeği normal doğumla dünyaya gelirken, Isparta Şehir Hastanesi sağlık ekibi de bu özel anı kutladı. İl Sağlık Müdürü Küçükcoşkun, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Cenk Yıldız, Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ekrem Aytar ve doğumu gerçekleştiren Dr. Şerife Yavuz Tamalı, ebe Leyla Kılınç da bu sevinci paylaşan isimler arasında yer aldı. - ISPARTA