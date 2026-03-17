Başkan Başdeğirmen, çocuklarla iftarda buluştu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Sidre Mahalle Muhtarlığınca düzenlenen iftarda çocuklarla bir araya geldi. Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnci Özbey'in her yıl çocuk iftarı programı düzenlediğini belirten Başkan Başdeğirmen, muhtar ve programa katkı veren hayırseverlere teşekkür etti.

Sidre Mahalle Muhtarlığı tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 12'incisi gerçekleştirilen çocuk iftarına Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, iş insanları ve çocuklar katıldı. Başdeğirmen çifti, Modapark Düğün Salonu'nda düzenlenen iftarda çocuklarla yakından ilgilendi, onların fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmedi. Programda çocuklara ikramlarda da bulunuldu.

Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnci Özbey, 12 yıldır muhtar olduğunu ve 12 yıldır geleneksel olarak çocuk iftar programı düzenlediklerini belirterek, çocukların bu sayede Ramazan ayının maneviyatını yaşadığını dile getirdi. Özbey, "Kadir Gecesi'nin de maneviyatını yaşayalım diye biz bugünü tercih ettik. Sayın belediye başkanımız ve eşi Şadiye Hanımefendi bu kadar işlerinin yoğunluğunda Sidre Mahallemizin güzel çocuklarını yalnız bırakmadılar. Kendilerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Ne zaman zorda kaldık, ne zaman onları özledik yanımızda oluyorlar. İftar programının hayırseverlerin destekleriyle düzenliyoruz. Hayırlarını Allah kabul etsin" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ramazan ayında iftarda çocuklarla birlikte olmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnci Özbey'in bu hassasiyetini her yıl gösterdiğini söyledi. Özbey'e ve iftar programına destek veren hayırseverlere teşekkür eden Başkan Başdeğirmen, "Geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz Allah ileride çok güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Ailelerine, devletimize ve milletimize hayırlı bir birey olarak yetişmesini nasip eylesin. Bu mübarek günün hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Program Başdeğirmen çiftinin çocuklarla hatıra fotoğraf çektirmesiyle sona erdi. - ISPARTA