Isparta'da Dijital Eğitim Projesi

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Isparta'da eğitimde dijital dönüşüm ve 300 milyon lira kağıt tasarrufu sağlayan proje

Isparta'da her yıl üç futbol sahası büyüklüğünde orman kurtaracak eğitim projesi adımı

Dijital proje yıllık 300 Milyon Lira kağıt tasarrufunu hedefliyor

Proje yazılımcısı Kenan Yılmaz:

"Tek hedefimiz projeyi Milli Eğitim Bakanlığı'na ulaştırabilmek"

ISPARTA - Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde 2019 yılından bu yana kullanılan ve sürekli geliştirilen Tedris uygulaması, okul defterlerini dijital ortama taşıyarak eğitimde sürdürülebilirlik sağlıyor. Uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaşması durumunda, yılda 300 milyon lira kağıt tasarrufu sağlanması öngörülüyor. Tedris, sadece ekonomik açıdan değil, çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli bir katkı sunmayı hedefliyor.

Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde bilgisayar öğretmeni Kenan Yılmaz tarafından geliştirilen ve 2019 yılından bu yana kendi okullarında kullanılan Tedris yazılım projesi, eğitimde sürdürülebilirlik ve dijitalleşme adına önemli bir adım atıyor. Okul defterlerini dijital ortama taşıyarak kağıt, zaman ve enerji tasarrufu sağlamayı hedefleyen proje, Türkiye genelinde uygulanabilirliğiyle büyük ses getirmeye hazırlanıyor.

300 milyon liralık tasarruf ve çevresel katkı

Tedris'in Türkiye genelinde yaygınlaşması halinde, yılda 300 milyon lira kağıt tasarrufu sağlanması öngörülüyor. Bu tasarruf, her yıl yaklaşık üç futbol sahası büyüklüğünde ormanın korunmasına denk geliyor. Proje, sadece ekonomik açıdan değil, çevresel sürdürülebilirlik açısından da büyük bir katkı sunmayı hedefliyor ve okullardaki kağıt tüketimini minimuma indiriyor.

Zamanda büyük tasarruf: günde 12.8 yıla eş değer kazanç

Okul yönetimlerine günlük 1,5 saatlik zaman tasarrufu sağlayan Tedris, Türkiye genelinde 75 bin 467 okulda kullanıldığında bu rakam günlük 12.8 yıllık zamana eşdeğer olduğu belirtiliyor. Eğitim yöneticileri, bu sayede öğrenci ve öğretmenlerle daha fazla ilgilenme fırsatı buluyor.

Dijital müdür yardımcısı: Tedris

Okul nöbetlerinden veli bilgilendirmelerine, kurs ve egzersiz takibinden yemekhane yönetimine kadar birçok süreci tek merkezde toplayan sistem, yöneticilerin iş yükünü hafiflettiği belirtiliyor. Öğretmenler ve öğrenciler için de bir cep asistanı niteliği taşıyan Tedris projesi, ders programlarından etkinlik takvimlerine kadar tüm bilgilere hızlı erişim sağlıyor.

Gerçek zamanlı denetim ve takip imkanı

Bu proje kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri ve il-ilçe milli eğitim müdürlükleri, okulları uzaktan denetleyebileceği söyleniyor. Bu sayede fiziksel denetimlerde oluşan zaman ve kaynak kaybı önlenirken, eğitim süreçleri daha şeffaf ve hızlı bir şekilde yönetiliyor.

Veliler, öğretmenler ve öğrenciler için kapsamlı çözüm

Veliler, çocuklarının okul içindeki hareketlerini anlık olarak takip edebilirken, öğretmenler ders ve etkinlik yönetimlerini kolayca gerçekleştirebiliyor. Öğrenciler ise öğretmenlerin paylaşımlarına ve ders programlarına anında ulaşabiliyor.

Eğitimde dijital ekonomi: TedrisCoin

Tedris, eğitimde dijitalleşmeyi yeni bir boyuta taşıyan TedrisCoin adlı kripto para birimini de hayata geçirdi. Öğretmenler, derslere girdikçe bu kripto para birimini kazanarak sistemden ekonomik anlamda da faydalanıyor.

Mezun olacak öğrenciler için üniversite iletişimi kolaylaşıyor

Okuldan mezun olan öğrenciler de Tedris uygulamasına dahil ediliyor. Bu özellik, mezun olacak öğrencilerin gitmek istedikleri üniversiteleri arama kısmına yazdıklarında, aynı üniversiteye giden eski okul arkadaşlarıyla daha kolay iletişime geçip bilgi alabilmelerini sağlıyor.

"Hedefimiz bu projeyi Milli Eğitim Bakanlığı'na ulaştırabilmek"

Tedris projesini büyük bir özveriyle geliştirdiğini belirten Kenan Yılmaz, projeye dair, "Bu projeye başlarken amacımız, kağıt tasarrufu ve dijitalleşmeyle sürdürülebilir bir eğitim modelini hayata geçirmekti. Şimdi Türkiye genelinde uygulanabilir hale getirdiğimiz Tedris projesi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler için bir asistan niteliği taşıyor. Projeyi sürekli geliştiriyoruz ve her okulun kullanımına açık bir sistem sunuyoruz. Ben bu projeye başlarken, Türkiye'de büyük bir dijital dönüşümün Anadolu'daki bir öğretmen tarafından da başlatılabileceğini göstermek istedim. Buradaki temel amacım, kağıt tasarrufunu sağlamaktı. Artık dijital çağda yaşıyoruz ve bu tasarrufu sağlayabilecek seviyedeyiz. Günümüzde bazı işlemleri yazılımlara devretmek mümkün. Ayrıca, bu projenin, öğretmenlerin kendi alanlarında öğrencilere örnek olabilecek bir çalışma olduğunu göstermek istedim. Şimdiki hedefim ise bu projeyi Milli Eğitim Bakanlığı'na ulaştırabilmek" şeklinde konuştu.