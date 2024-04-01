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Isparta'da köylüler muhtar değişimini davul zurnayla oynayarak kutladılar - Son Dakika
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Isparta'da köylüler muhtar değişimini davul zurnayla oynayarak kutladılar

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Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde yapılan muhtarlık seçiminde mevcut muhtar kaybederken, köylüler yeni muhtarın zaferini davul ve zurna eşliğinde oynayarak kutladı. Seçimde mevcut muhtar Hatice Şahin 132 oy alırken, Recep Coşgun 276 oy alarak seçimi kazandı. Köylüler araç konvoyu oluşturarak köy meydanında davul ve zurna eşliğinde oynadı ve yeni muhtarın zaferini kutladı.

01.04.2024 13:09  Güncelleme: 13:10
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Isparta'da köylüler muhtar değişimini davul zurnayla oynayarak kutladılar

ISPARTA - Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde mevcut muhtar seçimi kaybederken, köylüler yeni muhtarın zaferini sabaha kadar davul ve zurna eşliğinde oynayarak kutladı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde muhtarlık için 3 aday yarıştı. Mevcut muhtar Hatice Şahin 132 oy alırken, Recep Coşgun 276 oyla seçimi kazandı. Aydemir Tüzün ise 62 oy aldı. Seçimin tamamlanmasının ardından köylüler muhtar değişimini araç konvoyu ve davul zurna eşliğinde oynayarak kutladı. Araçlarla konvoy oluşturan köylüler, köy meydanında meşalelerle davul ve zurna eşliğinde oynadı. Köylüler daha sonra köy kıraathanesine geçerek burada da sabaha kadar oynayarak yeni muhtarın zaferini kutladı.

Isparta\'da köylüler muhtar değişimini davul zurnayla oynayarak kutladılar
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Isparta'da köylüler muhtar değişimini davul zurnayla oynayarak kutladılar - Son Dakika

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