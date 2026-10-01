Isparta\'da Mürüvvet Başdeğirmen için ikinci ölüm yıl dönümünde anma düzenlendi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen'in kızları Mürüvvet Başdeğirmen'in vefatının ikinci sene-i devriyesinde, adının yaşatıldığı Mürüvvet Başdeğirmen Anaokulu tarafından anma programı düzenlendi.

Isparta'da 13 Mayıs 2023 tarihinde geçirdiği talihsiz bir kaza neticesinde tedavi gördüğü hastanede 27 Eylül 2024 tarihinde hayatını kaybeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı Mürüvvet Başdeğirmen adına, ailesi tarafından anaokulu yaptırılmıştı. Mürüvvet Başdeğirmen Anaokulu tarafından Mürüvvet Başdeğirmen'in vefatının ikinci sene-i devriyesinde anma programı düzenlendi. Programa Isparta Vali Yardımcıları Hasan Hüseyin Vural ve Yüksel Topal, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen ile oğulları Celal ve eşi Tansu Başdeğirmen, İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Başdeğirmen ailesi okula gelişlerinde minik öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Ocak: "Mürüvvet Başdeğirmen'in neşesi ve sevgisinin çocuklara yansıyacağını düşünüyoruz"

Programının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, Mürüvvet Başdeğirmen'in eğitimci ruhunu, kişiliğini ve karakterini herkesin bildiğini belirterek, "İnanıyoruz ki kıymetli ailesinin yaptırdığı bu güzel okulda her bir çocuğumuzun ruhunda, kişiliğinde, karakterinde Mürüvvet öğretmenimizin sevgisi, saygısı, hoşgörüsü, neşesi, doğa ve insan sevgisinin yaşayacağını umut ediyoruz. Her bir çocuğumuzun yüzüne, gözüne ve davranışına bunun yansıyacağını düşünüyoruz. İnşallah bu okul güzel evlatlar yetiştirir. Değerli başkanımız ve kıymetli ailesi çok güzel bir evlat yetiştirmiş. Ama hayat herkesi bir şekilde imtihan ediyor. Evlat acısı bunun en zoru olsa gerek. Tekrar kendilerine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Okul öncesi eğitim bizim için çok kıymetli. İlimizde okul öncesinde 7 bin 248 öğrencimiz var. Bunun 4 bin 258'i il merkezimizde bulunmaktadır. Bu okulumuzda ise 8 derslikte 180 öğrencimiz eğitim görmektedir. İlimizde okul öncesi eğitim almak isteyen hiçbir çocuğumuzu geri çevirmiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Başkan Başdeğirmen: "Mürüvvet gibi binlerce evlatlarımız yetişiyor"

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kürsüye eşi Şadiye Başdeğirmen, oğlu Celal ve eşi Tansu Başdeğirmen ile birlikte geldi. Başkan Başdeğirmen, kızları Mürüvvet ile ilgili söylenen güzel sözlerin kendilerini hem gururlandırdığını hem de duygulandırdığını söyledi. Mürüvvet Başdeğirmen'in vefatının arkasından kendisi için güzel işler yapmaya çalıştıklarına değinen Başkan Başdeğirmen, "Kendisini kaybetmeden bir ay önce Kurtuluş Mahallesi'nde Mürüvvet Başdeğirmen Sağlık Ocağını açmıştık. O bizi çok mutlu etmişti. Vefatından sonra kısa sürede bu okulu yapmak bizlere nasip oldu. Kızımızın adının hem sağlıkta hem de eğitimde geçiyor olması bizleri mutlu ediyor. 3 gün öncesi kızımızın vefatının ikinci yıldönümüydü. Bu 2 yıl bize 20 yıldan fazla geldi. Allah'ın takdiri böyle. Rabbim verdi, Rabbim aldı. Buna hiçbir itirazımız yok. Rabbim hiç kimseye evlat acısını yaşatmasın. Bunlar kolay değil. Zaman her şeyin ilacı diyoruz ama sadece bunun ilacı değil. Hatıralarıyla yaşıyoruz, güzellikleriyle konuşuyoruz. Yaptığı hizmetleri ve hayırlı işleriyle bahsediyoruz. Bu çocuklarımızı görünce yüreğimiz pırpır atıyor. Kızımız çocuk gelişimi eğitimcisiydi. Onun adına yaptırdığımız böyle bir yerde böyle güzel çocuklarımızın yetişiyor olması bizleri mutlu ediyor. Bir Mürüvvet gitti ama arkasından binlerce Mürüvvet gibi çocuklarımız yetişiyor. Bunlardan da mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu çocuklarımızın ileriki zamanlarda başarılarını görüp, 'ben eğitimimi Mürüvvet Başdeğirmen Anaokulu'ndan aldım' demeleri ve iyi yerlere gelmeleri biz hayatta olsak da olmasak da bizleri çok mutlu edecektir. Böyle bir etkinlik düzenlemeyi düşünen okul yönetimimiz ve öğretmenlerimiz, çocuklarımız için çaba gösteriyorlar. Bu güzel duayı ve ikramları hazırladıkları için okul müdürümüze, müdür yardımcımıza, öğretmenlerimize ve velilerimize kızımızın anısına böyle bir program düzenledikleri için çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun" ifadelerinde bulundu.

Vural: "Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın"

Isparta Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural, eğitimci kişiliği, merhameti ve yardımseverliğiyle bu dünyaya iz bırakan Mürüvvet Başdeğirmen'i anmak için bir araya geldiklerini söyledi. Vural, "Bu değerli, kıymetli okul ile sağlık ocağını, Mürüvvet hanımın kişiliğine yakışan şekilde bizlere kazandıran değerli başkanıma ve ailesine çok teşekkür ediyorum. İnşallah sevap defterini ahirete kadar açık tutacak bu değerli eserlerde oluşacak sevapların ahiret hayatında Mürüvvet hanıma ve ailesine eşlik etmesini niyaz ediyorum. Burada yetişecek evlatlarımız var. Onlarda en güzel şekilde yetişecektir. Programa katılan herkese teşekkür ediyorum. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.

Konuşmaların ardından Mürüvvet Başdeğirmen dualarla anıldı. Daha sonra Başdeğirmen ailesi, minik öğrenci ve katılımcılara lokma ikramında bulundu.