Isparta'da bir pide salonunun içerisinde bulunan mezarlık, gelenleri hayrete düşürüyor. İşletme sahibi mezarlığın kesin olmamakla beraber 'Ayırt Dede'ye ya da kardeşine ait olabileceğini düşündüklerini belirterek, ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Isparta'da Çelebiler Mahallesi'nde bulunan bir pide salonunun içinde bulunan mezarlık, görenleri şaşkına çeviriyor. Pide salonuna gelen müşteriler, karşılarında bir mezar görünce ilk anda şaşkınlık yaşadıktan sonra mezar başında dua ediyor. 1993 yılında dükkanı satın alan işletme sahibi Fatih Ayverdi, bölgedeki vatandaşların dükkanın yanında bulunan mezarın 'yatır' olduğunu söylemesi üzerine mezarın bulunduğu alanı koruma altına aldı. Kimliği uzun yıllar bilinmeyen mezarın, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kayıtlarında "Ayırt Dede" olarak geçtiği belirlendi. Yöre halkının geçmişte kısmet, şifa ve adak için ziyaret ettiği bu yapının, bölgenin manevi mirası arasında önemli bir yere sahip olduğu belirtildi.

"Ayırt Dede deniliyor ama Bostan Çelebi de olabilir"

İşletme Sahibi Fatih Ayverdi, dükkanı 1993 yılında satın aldığını belirterek, "Oda gibi bir yer vardı orayı çevirdik işyeri yaptık. Burası biz bildik bileli var. Kültür Müdürlüğü'ne sorduğumuzda Ayırt Dede olarak geçiyormuş. Ama burada daha önce oturanlar Ayırt Dede'nin kardeşi olduğunu söyledi. Buranın geçmişi 100 yıl vardır. Ama eskiden mezarlık olduğu söyleniyor. Burada daha önce dergah varmış belki onların hocası olabilir. Buralarda daha önce Bostan Çelebi isminde biri yaşamış belki o da olabilir. Bize mezar, yatır olduğu söylendi. Gelenler bir dedenin mezarı olduğunu söyleyip iyi bakmışsınız diye söylediler. Daha önceden burada oturan kişinin annesi de biliyormuş. Yanına terlik koyuyormuş, terliklerin tıkırtılarını duyuyormuş" dedi.

"Dua ettikten sonra dükkandan ayrılıyorlar"

Dükkana gelen müşterilerin mezarlık görünce şaşırdığına değinen Ayverdi, mezarlığı temiz muhafaza etmelerinden dolayı vatandaşların kendisine teşekkür ettiğini kaydetti. Müşterilerin mezar başında dua ettikten sonra dükkandan ayrıldığını söyleyen Ayverdi, "Özellikle cuma günleri ziyarete geliyorlar. Gelene mezar olduğunu söylüyoruz. Buradan bir beklentimiz yok. Bize bir zararı yok" dedi.

"Sakallı dede hikayesi duyduk"

Bölgede daha önce oturan yaşlıların geceleri nal sesleri duydukları yönünde duyumları olduğunu belirten Ayverdi, "Hatta bir keresinde evde oturan kişinin gelininin kocasının askere gittiği söyleniyor. Kıbrıs Savaşına gitmiş. Gelin üzülüyormuş. Camın kenarında sakallı bir dede belirmiş. Sakallı dede 'kızım üzülme kocan sağ salim gelecek' demiş. O da buraya yormuş" diye konuştu.

"Ticari beklentimiz yok"

Fatih Ayverdi, ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, "En azından Fatiha okuyorlar. Ticari beklentimiz yok. 26 senedir buradayız ilk baştan burada türbe var derdik. Biz sadece mezar olarak sahip çıkıyoruz" dedi.