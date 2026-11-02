Isparta\'da taksi esnafı korsan yolcu taşımacılığına oda binası önünde tepki gösterdi

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Isparta'da taksiciler, "uygulama üzerinden izinsiz yolcu taşımacılığını" protesto etti.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binası önünde bir araya gelen taksiciler, haksız rekabete neden olduğunu belirttikleri "uygulama üzerinden korsan taşımacılığa" tepki gösterdi.

Isparta Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yücedağ, taksi esnafının haklarını korumak ve haksız rekabetin önüne geçmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yücedağ, "Hiçbir taksici esnafımızın emeğine ve ekmeğine haksız rekabet yoluyla ortak olunmasına bugüne kadar izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmaları, yakalanan araçları veya yapılan denetimleri hiçbir zaman reklam ya da şov malzemesi haline getirmedik. Bizim önceliğimiz haber olmak değil, esnafımızın sorunlarına çözüm üretmek ve haklarını korumaktır" ifadelerini kullandı.

Taksici esnafının desteğine teşekkür eden Yücedağ, oda yönetimi olarak esnafın haklarını ve emeğini korumaya devam edeceklerini kaydetti.