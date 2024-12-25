Isparta Mevsimin İlk Karıyla Beyaza Büründü - Son Dakika
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Isparta Mevsimin İlk Karıyla Beyaza Büründü

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Isparta'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Isparta Belediyesi, karla etkin mücadele için 50 iş makinesi ve 250 personelle çalışmalara başladı.

25.12.2024 12:22  Güncelleme: 12:28
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Isparta mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü

Isparta'da kar yağışı etkili oldu

Isparta Belediyesinden karla etkin mücadele

ISPARTA - Isparta'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Şehir beyaza bürünürken, Isparta Belediyesi ekipleri karla etkin mücadele gerçekleştiriyor.

Isparta'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Mevsimin ilk kar yağışıyla şehir beyaza büründü. Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda dün sabah saatlerinden itibaren teyakkuzda olan Isparta Belediyesi, kar yağışının başlamasıyla birlikte harekete geçti. Karla Mücadele Eylem Planı kapsamında 50 iş makinesi, araç ve 250 personelle şehirde kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte öncelikle ana arterler, hastane önleri, okul bölgeleri, otogar, otobüs güzergahlarında karla mücadele çalışmaları yapılırken, kaldırımlarda da yaya ekipleri temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ekipler, kar yağışının daha yoğun olduğu Binbirevler, Batıkent, Işıkkent, Dere, Yenice gibi üst mahallelerdeki yollarda da aralıksız kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

İş makinesi ve araçlar Fen İşleri Müdürlüğü'ndeki Koordinasyon Merkezi'nde anlık olarak takip edilerek, ihtiyaç olan bölgelere yönlendiriliyor.

Isparta Mevsimin İlk Karıyla Beyaza Büründü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Isparta Mevsimin İlk Karıyla Beyaza Büründü - Son Dakika

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