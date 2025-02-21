İsrafa Duyarsız Kalamayan Adam - Son Dakika
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İsrafa Duyarsız Kalamayan Adam

İsrafa Duyarsız Kalamayan Adam

Hüseyin Istar, israfı önlemek için çöpleri karıştırarak her gün ekmek ve gıda maddesi topluyor.

21.02.2025 09:46
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Aydın Efeler ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Hüseyin Istar, ekonomik sıkıntıdan değil, her geçen gün artan israfa dayanamadığı için çöp karıştırıyor. Her gün çöplerden 2 çuval ekmek topladığını ve etten sebzeye kadar her türlü gıda maddesinin çöpe atıldığını belirten Istar, "Hiç ihtiyacım yok ama çöpe atılarak yapılan israfa dayanamıyorum. Bu nedenle çöp karıştırıyorum" dedi.

Aydın Efeler Ilıcabaşı Mahallesi'nde kendisine ait arazisi içerisinde kurduğu çiftlikte yaşadığını belirten Hüseyin Istar, "Çocukluğumuz yokluk içinde geçti. Yaşı 50'inin üzerinde olan ve özellikle bizim gibi köylerde doğup büyümüş pek çok kişi açlığı da nimetin kıymetini de bilir. Ben çalışıp emekli oldum ve Allah'a şükür her şeyim var. Bir gün çöp atacağım sırada atılmış ekmekleri gördüm. Dayanamadım hayvanlarıma götürdüm. Şimdi mahalleyi dolaşarak her gün maalesef 2 çuval ekmek topluyorum. Bunun yanı sıra sebzeden meyveye etten, hazır köfteye kadar her şeyi çöpe atıyorlar. Bu durum beni çok üzüyor, vicdanen rahatsız oluyorum" diyerek ihtiyacı olduğu için değil yaşanan israfı elinden geldiği kadar önlemek için çöp karıştırdığını söyledi.

Özellikle zincir marketlerin yoğun olduğu bölgede israfın daha yoğun olduğunu belirten Hüseyin Istar, "Son kullanma tarihi yaklaştığı gerekçesi ile marketlerden her şey çöpe atılıyor. Oysa bir garibe veya hayvan barınaklarına verseler ne güzel olur. Ancak her şey çöpe atılıyor" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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