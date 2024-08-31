İsrail'de Esir ve Kayıp Aileler Forumu, Netanyahu'ya tepki gösterdi - Son Dakika
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Yerel

İsrail'de Esir ve Kayıp Aileler Forumu, Netanyahu'ya tepki gösterdi

İsrail'de Esir ve Kayıp Aileler Forumu üyeleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Philadelphia Koridoru karşılığında esirlerin hayatından vazgeçtiğini açıklamasını talep etti. Hamas'ın Gazze Şeridi ile Mısır sınırında yer alan 14 kilometre uzunluğundaki koridorun boşaltılması talebine İsrail karşı gelirken, esir yakınları da buna tepki gösteriyor.

31.08.2024 00:00
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İsrail'de Esir ve Kayıp Aileler Forumu üyeleri dün kabine toplantısından sızan iddialara yanıt olarak yaptıkları açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Philadelphia Koridoru karşılığında esirlerin hayatından vazgeçtiğini kamuoyuna açıklamasını talep etti.

İsrail ile Hamas arasındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakereleri Philadelphia Koridoru nedeniyle çıkmaza giriyor. Hamas'ın Gazze Şeridi ile Mısır sınırında yer alan 14 kilometre uzunluğundaki koridorun boşaltılması talebine İsrail karşı gelirken, esir yakınları da buna tepki gösteriyor. Dün gerçekleştirilen, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başkanlık ettiği kabine toplantısından sızan "askerlerin Philadelphia Koridoru'nda kalması yönünde karar alındığı" iddiası üzerine esir yakınları açıklama yaptı. Esir ve Kayıp Aileler Forumu üyeleri yaptıkları açıklamada, Netanyahu'ya tepki göstererek, "Başbakandan, bir koridor karşılığında esirlerin hayatından vazgeçmeye karar verdiğini açıklayacağı bir basın toplantısı talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İsrail medyasında yer alan haberlerde, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın kabineyi Philadelphia Koridoru'ndaki İsrail varlığını sürdürmek için esirleri ölüme mahkum etmekle suçladığı iddia edildi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsrail'de Esir ve Kayıp Aileler Forumu, Netanyahu'ya tepki gösterdi - Son Dakika

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