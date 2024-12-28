İsrail'de Füze Alarmı

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İsrail Savunma Kuvvetleri, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin orta kesimlerinde sirenlerin çaldığını açıkladı. Füzenin, ülke hava sahasına girmeden önlendiği bildirildi.

İsrail'e yönelik misilleme saldırılarını sürdüren Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkede bir kez daha paniğe neden oldu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamaya göre, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle İsrail'in orta kesimlerindeki birçok bölgede sirenler çaldı. Tedbir amacıyla halka sığınaklara gitme çağrısı yapılırken, füzenin İsrail hava sahasına girmeden önlendiği bildirildi. İsrail basını ise, önlenen füze nedeniyle yaralanan kimsenin olmadığını duyurdu. Güvenlik protokolleri kapsamında birçok bölgede sirenlerin çaldığı anlar ise amatör kameralara yansıdı. - TEL AVİV