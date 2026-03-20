İsrail'den İran'a Hava Saldırıları

İsrail ordusundan İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili yeni açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, son 24 saatte İran genelindeki onlarca hedefe hava saldırısı düzenlendiği belirtilerek, "İran rejimine ait 130'dan fazla altyapı hedef alındı" denildi. Vurulan askeri altyapılar arasında füze rampaları, insansız hava araçları ve hava savunma sistemlerinin yer aldığı aktarılarak, "İsrail Hava Kuvvetleri, ülkemize yönelik saldırıların menzilini mümkün olduğunca azaltmak ve İran semalarında hava üstünlüğünü artırmak amacıyla batı ve orta İran'a yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. - TEL AVİV