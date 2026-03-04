İsrail'den İran'a Nükleer Tesis Saldırısı - Son Dakika
İsrail'den İran'a Nükleer Tesis Saldırısı

İsrail'den İran'a Nükleer Tesis Saldırısı
04.03.2026 03:30
İsrail ordusu, İran'daki 'Minzadehei' nükleer tesisine saldırı düzenledi, Lübnan'da birçok hedef vuruldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a ait gizli "Minzadehei" nükleer silah geliştirme tesisine saldırı düzenlendiği bildirildi. Ayrıca, son 24 saatte İran ve Lübnan'daki yüzlerce hedefin eş zamanlı olarak vurulduğu açıklandı.

İsrail ordusu, İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarına yenilerini ekledi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran rejimine ait bir nükleer silah geliştirme tesisine saldırı düzenlendiği belirtilerek, "Gizli 'Minzadehei' tesisi, nükleer silahlar için önemli bileşenleri geliştirmek üzere çalışan bir grup nükleer bilim insanı tarafından kullanılıyordu. IDF, elde ettiği istihbarat doğrultusunda bu yeni lokasyondaki faaliyetleri takip etti ve İran rejiminin nükleer silah geliştirme yeteneğinin önemli bir bileşenini ortadan kaldırdı" ifadelerine yer verildi.

"300 füze rampasını etkisiz hale getirildi"

IDF'den yapılan bir diğer açıklamada ise, son 24 saatte İsrail'e ait yüzlerce savaş uçağı ve insansız hava aracının (İHA) İran ve Lübnan'daki yüzlerce hedefi eş zamanlı olarak vurduğu aktarıldı. İran'a yönelik saldırıların başlangıcından bu yana, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Tahran yönetimine ait yaklaşık 300 füze rampasını etkisiz hale getirdiği ifade edildi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran rejiminin balistik füze ve hava savunma sistemlerine karşı ardı ardına saldırı dalgaları düzenlemeye devam ettiği vurgulandı.

"Lübnan'da Hizbullah'a ait 60 hedef vuruldu"

Güney Lübnan'da Hizbullah'a ait yaklaşık 60 hedefin vurulduğu aktarılan açıklamada, "Vurulan hedefler arasında, Hizbullah ve Hamas'a ait silah depoları, füze rampaları, komuta merkezleri ve diğer altyapı tesisleri de bulunuyordu. Bu tesisler, IDF birliklerine ve İsrailli sivillere yönelik saldırıları planlamak ve gerçekleştirmek için kullanılıyordu" ifadelerine yer verildi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Yerel, İran, Son Dakika

