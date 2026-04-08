İsrail'den Trump'ın İran Ateşkesi Desteği

08.04.2026 08:31
İsrail, Trump'ın 2 haftalık İran ateşkesini desteklediğini açıkladı, Lübnan kapsam dışında.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları şartlı olarak 2 hafta süreyle askıya alma kararını desteklediği belirtilerek, "2 haftalık ateşkes Lübnan'ı kapsamamaktadır" denildi.

İsrail hükümetinden, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu 2 haftalık İran ateşkesi ile ilgili açıklama geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "İsrail, Başkan Trump'ın İran'ın boğazları derhal açması ve ABD, İsrail ve bölge ülkelerine yönelik tüm saldırıları durdurması şartıyla, İran'a yönelik saldırıları 2 hafta süreyle askıya alma yönündeki kararını desteklemektedir" ifadeleri kullanıldı. İsrail'in ayrıca İran'ın "nükleer silah, füze ve terör tehdidi oluşturmasını önlemeye yönelik ABD çabalarını da desteklediği" vurgulanarak, "ABD, İsrail'e, kendisi, İsrail ve İsrail'in bölgesel müttefikleri tarafından paylaşılan ortak hedeflere önümüzdeki müzakerelerde ulaşmaya kararlı olduğunu bildirmiştir" denildi. Açıklamada, "2 haftalık ateşkes Lübnan'ı kapsamamaktadır" ifadelerine yer verildi. - TEL AVİV

’Uygun fiyata taşıyacağız’ dedikleri malları çalan şebekeye 6 ilde eş zamanlı operasyon 'Uygun fiyata taşıyacağız' dedikleri malları çalan şebekeye 6 ilde eş zamanlı operasyon
Polisan Holding el değiştiriyor Alıcı Süper Lig kulübü başkanı Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
Tarih belli, İstanbul’a kış geliyor Balkanlardan giriş yaptı Tarih belli, İstanbul'a kış geliyor! Balkanlardan giriş yaptı
Fatih Tekke Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
Belediye başkanının yasak aşkıyla ilgili skandal iddia: O anları kayda almış Belediye başkanının yasak aşkıyla ilgili skandal iddia: O anları kayda almış
Hadise polemiğinde Sinan Burhan’dan mayo çıkışı: Bu çağdaşlıksa ben gericiyim Hadise polemiğinde Sinan Burhan'dan mayo çıkışı: Bu çağdaşlıksa ben gericiyim

08:40
Ateşkes sonrası Tahran’dan ilk görüntü Halk kendini sokağa attı
Ateşkes sonrası Tahran'dan ilk görüntü! Halk kendini sokağa attı
08:15
Trump, İran’ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı Son anda devreye girdiler
Trump, İran'ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı! Son anda devreye girdiler
08:01
Piyasalar hareketlendi Petrol ve altında büyük değişim
Piyasalar hareketlendi! Petrol ve altında büyük değişim
07:10
40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes İşte 10 maddelik anlaşma planı
40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes! İşte 10 maddelik anlaşma planı
06:50
Netanyahu: İsrail ateşkesi destekliyor ancak Lübnan’ı kapsamıyor
Netanyahu: İsrail ateşkesi destekliyor ancak Lübnan'ı kapsamıyor
04:59
Emekli uzman çavuş ailesini katledip intihar etti
Emekli uzman çavuş ailesini katledip intihar etti
