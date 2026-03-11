İsrail, Gazze'deki Hamas Roket Sahasına Saldırdı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Hamas'a ait bir roket fırlatma sahasına saldırı düzenlendiğini açıkladı.

İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, bu kez Gazze'yi hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Sabra bölgesinde bulunan Hamas'a ait bir roket fırlatma sahasına saldırı düzenlendiği bildirildi. Sahanın yeniden kullanılabilir hale getirildiği savunularak, bunun ateşkes anlaşmasının ihlali anlamına geldiği aktarıldı. IDF güçlerinin, İsrail ve halkına yönelik tehditleri önlemeye yönelik faaliyetlerini sürdüreceği ifade edildi. - TEL AVİV