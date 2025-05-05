İsrail Gazze Operasyon Planını Onayladı - Son Dakika
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İsrail Gazze Operasyon Planını Onayladı

İsrail Gazze Operasyon Planını Onayladı

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'nin ele geçirilmesi ve toprak kontrolü için harekat planını onayladı.

05.05.2025 12:21
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İsrailli bir yetkiliye göre, güvenlik kabinesi dün "Gazze Şeridi'nin tamamen ele geçirilmesi ve toprakların elde tutulmasını" içeren operasyon planını oy birliğiyle onayladı.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını artırmayı planlıyor. İsrailli bir yetkiliye göre, güvenlik kabinesi dün Gazze Şeridi'ndeki harekatın bir sonraki aşamasına ilişkin operasyon planını oy birliğiyle onayladı. İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir tarafından sunulan plana göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'de toprak kontrolünü ele alacak, sivil nüfusu güneye doğru hareket ettirecek, Hamas'a saldıracak ve terör örgütünün insani yardımlar üzerinde kontrol sağlamasını engelleyecek.

Güvenlik Kabinesi ayrıca, Gazze Şeridi'nde insani yardımların Hamas'ın eline geçmesini önleyecek ve Hamas'ın yönetim kapasitesini yok edecek bir yardım dağıtım planını da büyük çoğunlukla onayladı. Ancak kabine, şu anda Gazze'de yeterli miktarda gıda bulunduğu sonucuna vardığı için bu plan henüz uygulanmayacak.

Yetkiliye göre toplantıda, hem Başbakan Binyamin Netanyahu hem de Korgeneral Zamir, planın hem Hamas'ın yenilmesini hem de esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacağını belirtti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsrail Gazze Operasyon Planını Onayladı - Son Dakika

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