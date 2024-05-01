İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini artırmak için Erez Sınır Kapısı'nı açtı - Son Dakika
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Yerel

İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini artırmak için Erez Sınır Kapısı'nı açtı

İsrail, 7 Ekim olaylarının ardından ilk kez Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini artırmak için Erez Sınır Kapısı'nı açtı. Erez Sınır Kapısı'nın açılması, aylardır Gazze'nin kuzeyinde yaşayan yüz binlerce sivile insani yardımların ulaştırılması için uluslararası yardım kuruluşlarının taleplerinden biriydi. İsrail'in Gazze Koordinasyon ve İrtibat Dairesi Başkanı Albay Moshe Tetro, geçişin her gün açık olacağını ve Gazze'ye günde 500 yardım kamyonunun girmesi hedefine ulaşılmasını umduğunu belirtti.

01.05.2024 19:21
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İsrail, 7 Ekim olaylarının ardından ilk kez Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini artırmak için Erez Sınır Kapısı'nı açtı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 208 gündür devam ederken, İsrail, 7 Ekim olaylarının ardından ilk kez Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini artırmak için Erez Sınır Kapısı'nı açtı.

Erez Sınır Kapısı'nın açılması aylardır Gazze'nin kuzeyinde yaşayan yüz binlerce sivile insani yardımların ulaştırılması için uluslararası yardım kuruluşlarının temel taleplerinden biriydi. Erez, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İsrail ziyareti sırasında açıldı.

İsrail'in Gazze Koordinasyon ve İrtibat Dairesi Başkanı Albay Moshe Tetro, geçişin her gün açık olacağını ve Gazze'ye günde 500 yardım kamyonun girmesi yönündeki hedefe ulaşılmasına yardımcı olmasını umduğunu söyledi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini artırmak için Erez Sınır Kapısı'nı açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini artırmak için Erez Sınır Kapısı'nı açtı - Son Dakika
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