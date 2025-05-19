İsrail, Han Yunus'un tamamını savaş bölgesi ilan ederek Filistinlilerin bölgeyi terk etmelerini söyledi
İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını arttırarak devam ederken Han Yunus'u7 savaş bölgesi ilan etti. İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve çevresinde yaşayan Filistinlilerin, bölgeye yönelik "benzeri görülmemiş bir saldırı" başlatmaya öncesinde evlerini terk etmeleri uyarısında bulundu. - TEL AVİV
Son Dakika › Yerel › İsrail, Han Yunus'u Savaş Bölgesi İlan Etti - Son Dakika
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