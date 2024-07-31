İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda vurulan bina görüntülendi - Son Dakika
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Yerel

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda vurulan bina görüntülendi

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda vurulan bina İHA tarafından görüntülendi. Saldırı sonucunda ölü sayısı 4'e yükselirken, 83 kişi yaralandı. Saldırıda hedef alınan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın danışmanlarından Fuad Shukr'un hayatı ise belirsizliğini koruyor.

31.07.2024 17:02
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İsrail'in, Beyrut'a düzenlediği ve ölü sayısının 4'e yükseldiği saldırıda vurulan bina görüntülendi.

İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dün düzenlediği saldırıda bilanço artıyor. Saldırının ardından başlayan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken ölü sayısı 4'e yükseldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda 83 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, yaralıların çoğunun acil servislerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği ifade edildi.

Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail'in hedef aldığı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısından sağ kurtulduğunu bildirmiş ve saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktarmıştı. Hizbullah kaynaklarından yapılan açıklamada ise Fuad Shukr'ün enkaz altında olduğu iddia edildi. Fuad Shukr'un hayatını kaybedip kaybetmediği ise netlik kazanmadı.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada ise Shukr'un saldırıda öldürüldüğü iddia edildi.

Olay yeri görüntülendi

Başkent Beyrut'a gerçekleştirilen saldırıda hedef alınan bina İHA tarafından görüntülendi. Bölge güvenlik kordonuna alınırken vurulan binanın çevresinde bulunan binalarda da hasar meydana geldiği görüldü. İsmini açıklamayan bir görgü tanığı "Gururumuzu, haysiyetimizi koruyarak güven içinde yaşıyorduk ama bir anda bizi öldürmeye başladılar" diyerek hislerini anlattı. "Doğu da batı da bizi sattı" diyen görgü tanığı, "Hepsi katil. Bize saldırdılar, biz Kur'an ehliyiz ve Kur'an bize can öldürmenin büyük günah olduğunu öğretti. Ama bunlar umursamıyor, kadınları ve çocukları öldürüyorlar, kamplara taşınmalarını istiyorlar, sonra da kampları bombalıyorlar. Halkımızı yaktılar, yok ettiler. İnsanlık nerede, insan hakları nerede? Sizi tutuklarlar veya öldürürler, arazinize ve evinize el koyarlar. Bundan daha büyük adaletsizlik yok. Burası bizim topraklarımız, vatanımız ve biz onu asla terk etmeyeceğiz. Bütün dinler insanlara saldırmayı yasaklıyor, ama bize saldırıyorlar. Umurumuzda değil, ölsek bile onurumuzla öleceğiz. Önemli olan vatan" ifadelerini kullandı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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