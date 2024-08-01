İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 480'e yükseldi

Yerel

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana aralıksız düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 39 bin 480'e, yaralananların sayısı 91 bin 128'e yükseldi.

İsrail, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun bölgede sivillere yönelik acımasız saldırıları nedeniyle bilanço da günden güne ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 2 saldırıda 35 sivilin hayatını kaybettiği, 55 sivilin yaralandığı aktarıldı.

Bölgede 300 gündür devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 39 bin 480'e, yaralananların sayısının ise 91 bin 128'e yükseldiği bildirildi. - GAZZE