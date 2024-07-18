İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı artıyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 848'e, yaralıların sayısı ise 89 bin 459'a yükseldi. İsrail ordusu son 24 saat içinde 3 saldırı düzenleyerek 54 Filistinlinin ölümüne ve 95 Filistinlinin yaralanmasına neden oldu. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölü sayısı 38 bin 848'e, yaralı sayısı ise 89 bin 459'a ulaştı.

18.07.2024 12:59
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 848'e, yaralıların sayısı ise 89 bin 459'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 286 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 3 saldırı düzenlediğini, 54 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 95 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 848'e, yaralıların sayısının 89 bin 459'a yükseldiği kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı artıyor - Son Dakika

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