İsrail'in Gazze'ye Yakıt Girişi Engelleniyor, Su Krizi Derinleşiyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Yakıt Girişi Engelleniyor, Su Krizi Derinleşiyor

12.07.2025 15:31
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İsrail'in Gazze'ye yakıt girişine izin vermemesi, bölgedeki su krizini derinleştirirken, su kuyularının yüzde 75'inin tahrip olduğu ve temiz suya erişimin zorlaştığı bildiriliyor.

İsrail'in Gazze'ye yakıt girişine izin vermemesi, su kuyuları için ihtiyaç duyulan elektrik tedarikinin aksamasına yol açarak bölgedeki su krizini kötüleştiriyor.

İsrail'in kuşatma altında tutarak saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşam mücadelesi, giderek büyüyen su kriziyle daha da zorlaşıyor. Gazzeliler, İsrail'in altyapıyı hedef alan saldırıları ve bölgeye yakıt girişine izin vermemesi sonucu temel hizmetlerin aksamasıyla temiz suya erişemiyor. Gazze Belediye Sözcüsü Mühendis Assem El-Nebih yaptığı açıklamada, "İsrail'in şehre hizmet veren su kuyularının yüzde 75'inden fazlasını tahrip etmesi nedeniyle Gazze'de ciddi bir su sıkıntısı yaşanıyor" ifadelerini kullandı. Devam eden saldırıların boru hatları ve su altyapısında büyük hasara yol açtığını belirten El-Nebih, İsrail'in sağlam kuyuları çalıştırabilmek için ihtiyaç duyulan yakıtın Gazze'ye girişine izin vermemesinin mevcut krizi giderek artırdığını vurguladı. El-Nebih, "Sivillerin kullanımına sunulan su, ne içilebilir ne de güvenli. İnsanlar, evlerine kirli su getirmek için uzun mesafeler yürümek zorunda kalıyor" diye konuştu. Acil destek çağrısında bulunan El-Nebih, temiz suya erişimin yeniden sağlanması ve sivillerin çektiği sıkıntıların hafifletilmesi için ağır iş makinelerine, bakım malzemelerine ve yeterli yakıta ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

"Gazze'deki çocuklar kuşatma nedeniyle düzgün bir şekilde yıkanamıyor"

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada da İsrail'e bir kez daha Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "Sabun yok, temiz su yok. Gazze'deki çocuklar devam eden kuşatma nedeniyle düzgün bir şekilde yıkanamıyor. Buna aşırı kalabalık barınaklar ve yaz sıcakları da eklenince korkunç sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Kuşatma kaldırılmalıdır. UNRWA'nın Gazze'ye hijyen malzemeleri de dahil olmak üzere insani yardım ulaştırmasına yeniden izin verilmelidir" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Sağlık, İsrail, Yerel, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsrail'in Gazze'ye Yakıt Girişi Engelleniyor, Su Krizi Derinleşiyor - Son Dakika

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