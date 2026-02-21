İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısında 10 Ölü - Son Dakika
İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısında 10 Ölü

21.02.2026 06:01
İsrail'in Bekaa Vadisi'ndeki hava saldırılarında ölü sayısı 10'a, yaralı sayısı 50'ye ulaştı.

İsrail'in Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nin doğusuna düzenlediği son hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a, yaralananların sayısı ise 50'ye yükseldi.

İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nin doğusunda bulunan çeşitli sivil konutları hedef alan son saldırılarında bilanço ağırlaştı. Lübnan güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a, yaralananların sayısı ise 50'ye yükseldi

İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurmuştu

Lübnan'da 27 Kasım 2024'te ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda varılan ateşkesi defalarca ihlal eden İsrail, son olarak Lübnan'ı bir kez daha hedef almıştı. İsrail'e ait savaş uçaklarının Bekaa Vadisi'nin doğusundaki çeşitli sivil konutlara yönelik saldırılarında ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü, 25 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı. İsrail ordusu saldırılarda Hizbullah komuta merkezlerinin hedef alındığını iddia etmişti. - BEYRUT

