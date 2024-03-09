Gazze'de İsrail saldırılarına rağmen yardımlarla hayata tutunma çabası - Son Dakika
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Gazze'de İsrail saldırılarına rağmen yardımlarla hayata tutunma çabası

Gazze\'de İsrail saldırılarına rağmen yardımlarla hayata tutunma çabası

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle can kayıpları artarken Deyr El Balah kentinde yüzlerce kişi dağıtılan yardımlarla yaşamlarını idare etmeye çalışıyor. Özellikle Filistinli çocuklar Deyr El Balah'taki gıda dağıtım noktalarında saatlerce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Gazze Şeridi'nde gıda ve su yetersizliği nedeniyle can kayıpları da artmaya devam ediyor.

09.03.2024 13:18
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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle can kayıpları artarken Deyr El Balah kentinde yüzlerce kişi dağıtılan yardımlarla yaşamlarını idare etmeye çalışıyor. Özellikle Filistinli çocuklar Deyr El Balah'taki gıda dağıtım noktalarında saatlerce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı şiddetli saldırılar 155 gündür aralıksız devam ederken Gazze Şeridi'nde felaketin boyutları da her geçen gün derinleşiyor. Dünyanın eleştirilerine rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarına ara vermeyen İsrail'in kasıtlı olarak aç bıraktığı ve susuz bıraktığı Gazze'de halk ise ABD, Ürdün, Belçika ve bazı ülkelerin havadan bıraktığı insani yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyor. İnsani yardımların da yetersiz kaldığı Gazze'nin Deyr El Balah kentinde yüzlerce kişi dağıtılan yardımlarla yaşamlarını idare etmeye çalışıyor. Özellikle Filistinli çocuklar Deyr El Balah'taki gıda dağıtım noktalarında saatlerce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Ellerindeki boş kapları doldurmaya çalışan çocuklar ailelerine yemek götürmeye çalışıyor.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nde gıda ve su yetersizliği nedeniyle can kayıpları da artmaya devam ediyor. İsrail'in abluka altına aldığı ve yardım girişine büyük ölçüde izin vermediği Gazze Şeridi'nde açlık ve susuzluktan hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi. Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi'nde açık ve susuzluktan 3 çocuk da hayatını kaybetti. El Aksa Şehitleri Hastanesi'nde de çok sayıda çocuk yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle bağışıklık sistemi hastalıklarıyla mücadele ediyor. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazze'de İsrail saldırılarına rağmen yardımlarla hayata tutunma çabası - Son Dakika

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