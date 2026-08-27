İsrail Nüfusu Kıbrıs'ta Artıyor

İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Büyükelçiliği'nden Phileleftheros gazetesinin dijital haber portalı Philenews'e yapılan açıklamada, "Yaklaşık 15-20 bin İsrailli halihazırda Kıbrıs'ı (Rum kesimini) evi olarak görüyor" ifadeleri kullanıldı.

İsraillilerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki varlığı giderek artarken, bölgede yaşayan İsraillilerin sayısına ilişkin dikkat çeken bir rakam paylaşıldı. İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Büyükelçiliği'nden Phileleftheros gazetesinin dijital haber portalı Philenews'e yapılan açıklamada, "Yaklaşık 15-20 bin İsrailli halihazırda Kıbrıs'ı evi (Rum kesimini) olarak görüyor" ifadeleri kullanıldı. Büyükelçilik, bu sayının yıllar içerisinde önemli ölçüde yükseldiğini belirterek, Güney Kıbrıs'ın İsrailliler açısından cazip hale gelmesinde coğrafi yakınlığın ve İsrail-Rum yönetimi arasındaki ilişkilerin etkili olduğunu bildirdi.

Sadece nüfus değil, ekonomik varlık da büyüyor

Büyükelçilik açıklamasında, İsrailli şirketlerin Rum kesimini yalnızca bir pazar olarak değil, uluslararası faaliyetlerini yürütebilecekleri bir merkez olarak değerlendirmeye başladıkları da belirtildi. Tarım ve su teknolojilerinin yanı sıra enerji depolama, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarının İsrail-GKRY hattında iş birliğinin genişletilmesi planlanan alanlar arasında yer aldığı ifade edildi.

İsrail Büyükelçiliği'nin verilere göre; İsrail ile GKRY arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 600 milyon euroyu aşarken, İsrail aynı yıl Güney Kıbrıs'ın en büyük ikinci turizm pazarı oldu. İsrail'den gelen ziyaretçiler toplam turist girişlerinin yüzde 13'ünü oluşturdu.

Resmi rakam gerçek sayının altında olabilir

Açıklamada dikkat çeken bir diğer nokta ise gerçek İsrailli nüfusunun resmi kayıtlarda tam olarak görülmeyebileceği oldu. Güney Kıbrıs'ta yaşayan bazı İsraillilerin aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerinden pasaport taşıması nedeniyle resmi istatistiklerde İsrail vatandaşı olarak kaydedilmeyebileceği belirtildi. Bu durum, 15-20 bin olarak açıklanan İsrailli nüfusunun sahadaki toplam İsrail bağlantılı yerleşimi tam olarak yansıtmayabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Yüksek gelirli İsrailliler ülkeden ayrılıyor

Tel Aviv Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre; yaklaşık 49 bin İsrailli, 2023 ve 2024 yıllarında ülkeden bir yıldan uzun süreliğine ayrıldı.

İsrail Vergi Dairesi'nin araştırması ise ülkeden ayrılanların profiline dikkat çekti. Varlıklı İsrailliler arasındaki göç oranının 2023 ve 2024 yıllarında rekor seviyelere ulaştığı, doktorların, mühendislerin ve yüksek gelirli çalışanların göç edenler içerisinde önemli yer tuttuğu belirtildi. Ortaya çıkan tablo, İsrail'den yaşanan dış göçle eş zamanlı olarak Güney Kıbrıs'taki İsrailli nüfusun, sermayenin ve kurumsal yapılanmanın büyüdüğünü gösterirken, Rum kesiminde dahi İsrail varlığının yatırım ve turizm sınırlarını aşarak kalıcı yerleşime dönüşüp dönüşmediği tartışmasını büyütüyor.

Rumlar da "kalıcı yerleşim" tartışmasını başlatmıştı

Yunanistan merkezli ve Güney Kıbrıs'ta da yayımlanan Kathimerini gazetesinde daha önce yayımlanan "İsrail varlığının giderek artan etkisi" başlıklı makalede, İsraillilerin Güney Kıbrıs'a yerleşiminin kalıcı bir nitelik kazanabileceğine dikkat çekilmişti. Makalede, İsraillilerin ihtiyaçlarına yönelik okulların, ibadet yerlerinin, işletmelerin ve altyapıların kurulmasının, İsrail varlığının yalnızca turizm ve yatırımdan ibaret olmadığı; "yerleşim ve daha büyük kalıcılık" görüntüsü oluşturduğu savunulmuştu.