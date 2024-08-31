İsrail ordusu Deir el-Balah kentinde büyük yıkıma yol açtı - Son Dakika
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Yerel

İsrail ordusu Deir el-Balah kentinde büyük yıkıma yol açtı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerle bir ettiği Deir el-Balah kentinin doğusunda büyük bir yıkıma neden oldu. Saldırılar sonucunda bölge tamamen yerle bir oldu, alt yapı kullanılamaz hale geldi ve tarım arazileri tahrip edildi. İsrail ordusunun tahliye emri nedeniyle şaşkınlık yaşayan bölge sakinleri, evlerinin tamamen yıkıldığını ve sivillerin suçsuz olduğunu belirtti. İsrail ordusu ise operasyonun tamamlandığını açıkladı.

31.08.2024 12:03
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İsrail ordusu, çekildiği Deir el-Balah kentinin doğusunda büyük yıkıma yol açtı.

İsrail ordusu saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, yerle bir ettiği bölgelerden çekiliyor. İsrail askerleri, Deir el-Balah kentinin doğusunda yer alan El-Kastal bölgesini enkaz yığınına çevirdi. Saldırılar sonucunda tamamen yerle bir olan bölgede, alt yapı kullanılamaz hale geldi, yüzlerce dönümlük tarım arazileri İsrail güçleri tarafından buldozerlerle tahrip edildi.

Bölgede yaşayan Muhammed Bazazo yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun tahliye emri nedeniyle şaşkınlık yaşadığını, o sırada evinden bazı eşyaları almaya çalıştığını, ancak İsrail ordusunun insansız hava araçlarıyla saldırarak onları kaçmaya zorladığını belirtti. "Döndüğümde yaşadığım apartmanın tamamen yıkıldığını gördüm. Sivillerin suçu ne? Evlerinde otururken İsrail mermileriyle vurulan çocukların suçu ne?" ifadelerini kullanan Bazazo, Gazze Şeridi'nin yeniden inşa edilmesi için 30 yıla ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

İsrail ordusu tarafından dün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus ve Deir el-Balah'a bağlı bölgelerde yaklaşık bir ay süren operasyonun tamamladığı belirtilmişti. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA

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