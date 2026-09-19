İsrail ordusunun 12 Apache helikopteri alımı bütçe krizi yüzünden iptal edildi - Son Dakika
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İsrail ordusunun 12 Apache helikopteri alımı bütçe krizi yüzünden iptal edildi

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İsrail'in bütçe yetersizliği nedeniyle Boeing'den alınması planlanan 12 Apache helikopterinin alımı iptal edildi. Yetkililer, ek bütçe acilen sağlanmazsa hasar gören tank ve zırhlı araçların onarımının duracağı uyarısında bulundu.

İsrail ordusunun yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü savaş nedeniyle ciddi bir asker ve askeri teçhizat sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığı ve askerlerin izinlerini askıya almaya hazırlandığı bildirildi.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) durumuna ilişkin dikkat çeken iddiaları gündeme taşıdı. Gazetenin haberinde, IDF'nin 3 yıldır sürdürdüğü savaş nedeniyle ciddi bir asker ve teçhizat sıkıntısı yaşadığı bildirildi. IDF'nin askerlerin izinlerini askıya almaya hazırlandığı aktarılan haberde, yaşanan bu krize rağmen, Ekim 2023'te Gazze Tümeni'nde istihbarat subayı olarak görev yapan Yarbay A.'nın "konumu gereği komuta sorumluluğu taşıdığı" gerekçesiyle görevden alınmasına dikkat çekildi.

"Yüzlerce askeri araç hasar gördü"

IDF'nin elinde yeterli sayıda tank ve zırhlı personel taşıyıcı bulunmadığına vurgu yapılan haberde, 3 yıl süren çatışmaların askeri araçları ciddi şekilde yıprattığı ve bu araçların yüzlercesinin hasar gördüğü kaydedildi. İsrail siyasetinin bu duruma yaklaşımı da eleştirilerek, "Maliye Bakanı Bezalel Smotrich siyasi nedenlerle ordunun bütçesini kesip kendi şikayetleriyle meşgul olurken, muhalefet sorumsuz çocuklar gibi iç çekişmelere dalmış durumda" ifadelerine yer verildi.

Bütçe Krizi: "12 Apache helikopterinin alımı iptal edildi"

İsrail'deki Kanal 12 televizyonu ise ordunun tedarik bütçesindeki yetersizlik nedeniyle ABD'li üretici Boeing'den alınması planlanan 12 adet Apache saldırı helikopterinin alımını gerçekleştiremediğini duyurdu. Habere göre söz konusu gelişme, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun muhalefet lideri Yair Lapid'i askeri tedarik bütçesinin artırılması konusunda ikna etmek amacıyla yaptığı olağan görüşmenin başarısız olmasının hemen ardından geldi. Kanal 12'ye göre yetkililer, talep edilen ek bütçe acilen sağlanmadığı takdirde savaşta hasar gören tank ve zırhlı araçların onarım çalışmalarının duracağı, ayrıca bazı mühimmat üretim hatlarının da olumsuz etkileneceği yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA
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