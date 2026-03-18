İsrail ve ABD'den İran'a Hava Saldırısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tahran'daki Sadabad Sarayı Kompleksi hava saldırılarında büyük hasar gördü, tarihi yapılar tahrip oldu.

İsrail ve ABD'nin İran'a düzenlediği hava saldırılarında Tahran'daki Sadabad Sarayı Kompleksi'nde bulunan çok sayıda saray ve müze zarar görürken, tarihi yapılarda ciddi tahribat meydana geldi.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik dün düzenlediği hava saldırılarında başkent Tahran'da bulunan Sadabad Sarayı Kompleksi de hedef alındı. İran'ın en büyük kültürel ve tarihi alanlarından biri olan ve yaklaşık 110 yapı ile 17 saray ve müzeye ev sahipliği yapan Sadabad Sarayı Kompleksi'nde saldırılar sonucu ciddi hasar meydana geldi.

Saldırı sırasında meydana gelen patlamaların şok dalgası ve şarapnel etkisi nedeniyle kompleks içerisindeki tarihi yapılar ve müzelerde geniş çaplı tahribat meydana geldi. Ahşap kapı ve pencere camlarında kırılırken, duvarlarda çatlaklar meydana geldiği ve bazı bölümlerde kısmi yıkımlar yaşandı. Tavanlarda hasar ve yer yer çökmeler meydana gelirken, alçı süslemeler ve ayna işçiliği gibi iç süslemeler de zarar gördü.

Saldırılar sonucu kompleks içerisindeki birçok tarihi yapı zarar görürken, yaklaşık bir asırlık geçmişe sahip saray ve müzelerde önemli tahribat oluştu. Nadir yeşil mermer mimarisiyle öne çıkan Yeşil Saray Müzesi, Kacar dönemine ait mimarisiyle dikkat çeken Veliaht Sarayı ve Usta Behzad Müzesi başta olmak üzere, Millet Sarayı, Kraliyet Kap Kacak Müzesi ve Kraliyet Giysileri Müzesi dahil çok sayıda tarihi yapı saldırıdan etkilendi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Tahran, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 19:09:53. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.